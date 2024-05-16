Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Оборот мировых контейнерных линий, 3 месяца 2024
16.05.2024

Оборот мировых контейнерных линий, 3 месяца 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.02.2024
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе снизился на 1,6%
    В январе 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 1,6% относительно показателя января […]
    2024Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    26.03.2024
    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь, 2024
    По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в […]
    Только для подписчиков
    2024ГрузоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    07.05.2024
    Среднее время опоздания контейнеровозов сократилось
    По мере нормализации маршрутов вокруг Африки и стабилизации сервисов перевозчиков индекс соблюдения расписания контейнерных маршрутов в марте […]
    2024контейнерные линиирасписание
    0
    11.03.2024
    50 отмененных рейсов, с 11 по 15 неделю 2024
    По информации аналитического агентства Drewry, с 11 недели по 15 неделю 2024 года объявлено […]
    2024Отмена рейсов
    0
    15.03.2024
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 11 неделя 2024
    По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на […]
    2024индекс Drewry WCI
    0
    19.03.2024
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, январь 2024 года
    Россия снизила экспорт в страны Евросоюза на 61,3%
    2024Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.05.2024 Назревает еще один сбой на глобальном рынке контейнерных перевозок
    16.05.2024 Архангельск планирует нарастить грузооборот с портами Китая
    16.05.2024 Китайская железная дорога ставит европейские грузы в приоритет в ущерб российским
    16.05.2024 Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2024
    16.05.2024 Оборот мировых контейнерных линий, 3 месяца 2024
    16.05.2024 Провозных мощностей на трейде Азия – Европа не хватает
    Госрегулирование Показать всё
    15.05.2024 Руководителем Федеральной таможенной службы назначен В.Пикалёв
    15.05.2024 Министром транспорта Российской Федерации назначен Р.Старовойт
    14.05.2024 Назначения в руководстве Администрации Президента
    06.05.2024 Правительство ввело временный запрет на экспорт сахара
    03.05.2024 Часть грузопотока в направлении портов Азово-Черноморского бассейна перераспределят
    02.05.2024 Одобрен запуск третьего этапа модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •