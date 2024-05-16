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Провозных мощностей на трейде Азия – Европа не хватает
16.05.2024

Провозных мощностей на трейде Азия – Европа не хватает

    • На трейде Азия – Европа не хватает порядка 10% провозных мощностей, несмотря на рекордные в последнее время поставки нового тоннажа, сообщает The Loadstar со ссылкой на отчет Alphaliner.

    Из-за ситуации в регионе Красного моря и перенаправления судов через мыс Доброй Надежды количество контейнеровозов, необходимых для обеспечения еженедельных рейсов из Азии в Европу, выросло.

    Если год назад на 27 сервисах на этом рейде был задействован 321 контейнеровоз, то сейчас для работы на 25 сервисах необходимо 376 контейнеровозов. По факту же у трех альянсов на этом трейде задействовано в общей сложности 340 контейнеровозов, таким образом, на маршрутах Северная Европа – Средиземноморье не хватает порядка 36 судов.

    «Средняя вместимость контейнеровоза на этом маршруте составляет 14,1 тыс. TEU, поэтому необходимо еще около 509,4 тыс. TEU. Это 9,6% всех провозных мощностей, необходимых для обеспечения еженедельных рейсов на этом маршруте», – поясняют в Alphaliner.

    Больше всего не хватает провозных мощностей на сервисах альянса Ocean Alliance, куда входят CMA CGM, COSCO, Evergreen и OOCL. На трейде Азия – Европа / Средиземноморье задействовано 120 контейнеровозов этой коалиции, а нужно еще 20.

    «Поддержание сервисов в Восточном Средиземноморье, где Пирей является ключевым региональным хабом, представляет собой проблему для членов Ocean Alliance. Одно из последствий перенаправления контейнеровозов через мыс Доброй Надежды – это то, что ротация сервисов на трейде Азия – Северная Европа сейчас не предусматривает судозаходы в порты Средиземноморья. Это привело к изменению объема провозных мощностей флота Ocean Alliance, так как COSCO и Evergreen перекинули свои мегаконтейнеровозы с североевропейских маршрутов на совместный азиатско-средиземноморский сервис AEM1/MD2, на котором фиксируется большой объем грузов из портов Дальнего Востока на Пирей», – уточняют в Alphaliner.

    У альянсов 2M (Maersk и MSC) и THE Alliance (Hapag-Lloyd, ONE, HMM и Yang Ming) ситуация более благоприятная: первому в настоящее время не хватает 8 судов (сейчас работают 126 контейнеровозов), второму – также 8 в дополнение к 110 задействованным судам.

    Фото: Hapag-Lloyd


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