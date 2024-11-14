Тенденция на заказы мегаконтейнеровозов сменилась

Тенденция заказывать контейнеровозы размера «чем больше, тем лучше» сменилась. Сейчас перевозчики предпочитают строить суда типоразмера Neo-Panamax, вместимостью 14 тыс.-16 тыс. TEU, сообщает The Loadstar со ссылкой на недавнее исследование Alphaliner.

«Преимущества контейнеровозов, которые в наше время называют среднего размера, – гибкость в задействовании на маршрутах и возможность более широкого охвата портов по всему миру» – пишет издание.

Длина контейнеровозов Neo-Panamax составляет 335 м, а ширина – 51 м, тогда как 8-тысячников – 335 м и 45 м соответственно. «Порты, рассчитанные на прием контейнеровозов вместимостью 8 тыс. TEU, в целом могут принять новое поколение компактных Neo-Panamax’ов вместимостью 14 тыс. TEU», – отмечают в Alphaliner.

В этом году порядка 21% новых контейнеровозов этого типоразмера будут задействованы на маршрутах Азия – Латинская Америка, где в порты традиционно меньше инвестировали.

Перевозчики заказывают подобные суда, поскольку они не привязаны к ключевому трейду Китай – Северная Европа и их можно задействовать на многих маршрутах, «извлекая выгоду на экономии масштаба».

«Хотя на рынке сейчас достаточно нового тоннажа, чтобы гарантировать снижение ставок на перевозки между востоком и западом в случае ослабления кризиса в регионе Красного моря, перевозчики смогут оперативно приспособить Neo-Panamax’ы к спросу, возникающему на других направлениях, и по мере необходимости беспрепятственно осуществлять транзит по Панамскому и Суэцкому каналам », – пишет издание.

В Alphaliner отмечают, что спрос привел к тому, что несколько новостроев уже работают на трейдах, которые раньше считались второстепенными. Три новых контейнеровоза Neo-Panamax задействованы на трейде Азия – Западная Африка, еще три – на маршруте Дальний Восток – Ближний Восток.

«Одним из главных преимуществ этого типоразмера является то, что судно может быть развернуто практически где угодно, включая маршруты, проходящие через Панамский канал», – резюмируют в Alphaliner.

Фото: Offshore Energy / GSI