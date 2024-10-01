Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Французский стартап отменил заказ на контейнеровозы с роторными парусами
01.10.2024

Французский стартап отменил заказ на контейнеровозы с роторными парусами

    • Французский стартап Zéphyr & Borée отменил заказ на строительство пяти инновационных контейнеровозов, сообщает Splash. Договор на сумму 311 млн долларов был подписан в мае 2023 года с южнокорейской верфью Hyundai Mipo Dockyard.

    «В заявлении, поданном на фондовую биржу, Hyundai Mipo Dockyard сообщила, что договор о заказе был расторгнут со стороны судовладельца, по его просьбе», – пишет издание.

    В свою очередь, в Zéphyr & Borée заявили, что заказ отменен из-за проблем с финансированием. Поставка контейнеровозов планировалась на период с конца мая 2025 года по июнь 2026 года. Стоимость каждого судна при заключении сделки оценивалась в 62,2 млн долларов, что на то время превышало стоимость стандартного контейнеровоза примерно в два раза.

    Длина контейнеровозов, разработанных Zéphyr & Borée, составляет 160 м, вместимость – 1,3 тыс. TEU. Согласно проекту, контейнеровозы должны были быть оборудованы роторными парусами, что на 80% снижает выбросы CO2. Предполагалось, что они будут работать на метаноле.

    Напомним, другая разработка Zéphyr & Borée – первый в мире ро-ро ракетоноситель на парусах, получивший название «Canopée». Он был сдан в эксплуатацию и работает в интересах заказчика – французской аэрокосмической компании ArianeGroup.

    Фото: Zéphyr & Borée


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.06.2024
    Два завершающих серию 24-тысячника для OOCL
    OOCL принял в эксплуатацию два контейнеровоза вместимостью 24 188 TEU. Как рассказали SeaNews в […]
    24-тысячникOOCLКонтейнеровозы
    0
    11.01.2024
    Вместимость мирового контейнерного флота к концу 2024 года может превысить 30 млн TEU
    По итогам 2023 года мировые верфи сдали в эксплуатацию 350 контейнеровозов суммарной вместимостью 2,2 […]
    2024Контейнерный рынокКонтейнеровозыпровозные мощности
    0
    27.08.2024
    Масштабный заказ китайского перевозчика
    China Merchants Energy Shipping (CMES), судоходная компании в составе China Merchants Group, заказала строительство […]
    China MerchantsCMESЗаказтанкеры
    0
    14.05.2024
    Свыше 1 млн TEU введено в строй с начала года
    Суммарная вместимость контейнеровозов-новостроев, введенных в строй в 2023 году, составила 2,3 млн TEU, что […]
    Контейнеровозыновостроипровозные мощностиПрогноз
    0
    03.05.2024
    Контейнеров и провозных мощностей опять не хватает
    На фоне ситуации в регионе Красного моря и перенаправления контейнеровозов через мыс Доброй Надежды […]
    дефицитКонтейнеровозыКонтейнерыКрасное море
    0
    23.09.2024
    Китайские операторы массово фрахтуют контейнеровозы
    Для работы на Россию и в регионе Красного моря
    КитайКонтейнеровозыКрасное мореРоссия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.10.2024 Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2024 в деталях
    01.10.2024 Французский стартап отменил заказ на контейнеровозы с роторными парусами
    30.09.2024 FESCO запустила FESCO Fashion
    30.09.2024 Китай начинает строить новые терминалы под 32-тысячники
    30.09.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2024
    30.09.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2024 вырос на 7,3%
    Госрегулирование Показать всё
    26.09.2024 Губернатор Приморья предложил направить часть таможенных платежей на модернизацию транспортной инфраструктуры
    26.09.2024 В.Путин призвал бороться с логистическими барьерами для российского экспорта
    11.09.2024 Еще 9 российских судов под санкциями
    09.09.2024 Дания закрыла свои порты для 27 судов, связанных с Россией
    03.09.2024 Усть-Лужский таможенный пост войдет в структуру Балтийской таможни
    30.08.2024 Назначен новый руководитель Росжелдора
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •