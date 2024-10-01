Французский стартап отменил заказ на контейнеровозы с роторными парусами

Французский стартап Zéphyr & Borée отменил заказ на строительство пяти инновационных контейнеровозов, сообщает Splash. Договор на сумму 311 млн долларов был подписан в мае 2023 года с южнокорейской верфью Hyundai Mipo Dockyard.

«В заявлении, поданном на фондовую биржу, Hyundai Mipo Dockyard сообщила, что договор о заказе был расторгнут со стороны судовладельца, по его просьбе», – пишет издание.

В свою очередь, в Zéphyr & Borée заявили, что заказ отменен из-за проблем с финансированием. Поставка контейнеровозов планировалась на период с конца мая 2025 года по июнь 2026 года. Стоимость каждого судна при заключении сделки оценивалась в 62,2 млн долларов, что на то время превышало стоимость стандартного контейнеровоза примерно в два раза.

Длина контейнеровозов, разработанных Zéphyr & Borée, составляет 160 м, вместимость – 1,3 тыс. TEU. Согласно проекту, контейнеровозы должны были быть оборудованы роторными парусами, что на 80% снижает выбросы CO2. Предполагалось, что они будут работать на метаноле.

Напомним, другая разработка Zéphyr & Borée – первый в мире ро-ро ракетоноситель на парусах, получивший название «Canopée». Он был сдан в эксплуатацию и работает в интересах заказчика – французской аэрокосмической компании ArianeGroup.

Фото: Zéphyr & Borée