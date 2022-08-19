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Все суда «Совкомфлота» в работе
19.08.2022

Все суда «Совкомфлота» в работе


    • В настоящий момент флот «Совкомфлота» весь в работе. Как сообщает пресс-служба Кремля, об это заявил председатель совета директоров компании Сергей Франк на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам судостроительной промышленности 18 августа.

    «В момент мартовский и апрельский, когда водопад различных санкционных ограничений сложился, была такая тревожная обстановка, но в настоящий работа ритмично налажена, весь флот в работе, – сказал глава «Совкомфлота». – Цель, которую перед собой ставили те, кто вводил эти санкции, – они не первый раз этим инструментом пользуются, и против других стран раньше пользовались, – задача, безусловно, была парализовать производство, остановить нормальные процессы и сформировать монополию западного фрахта, и прежде всего недружественных стран, но это у них не получилось».

    С.Франк отметил, что в настоящий момент флот весь в работе, и это оказало стабилизирующее воздействие на фрахтовый рынок. «В настоящий момент против апрельского, мартовского фрахта при доминировании греческого тоннажа – совершенно другая картина, и эффективность, в том числе внешней торговли, возросла», – сказал он.

    Фото: «Совкомфлот»


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