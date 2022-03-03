Меры экономической поддержки морского предпринимательства

Прямое или косвенное влияние санкций приводит к убыткам для участников рынка транспортных услуг. Юридическая фирма «Ремеди» сформулировала свою позицию и предложения по поводу экономической поддержки, которая необходима судоходной отрасли в сложившейся ситуации. Публикуем статью, размещенную на сайте компании, в которой юристы «Ремеди» предлагают пути и меры, которые могут помочь предприятиям сократить свои потери.

Важно отметить, что непосредственно запрашивающие компании не включены в какие-либо санкционные списки и не допускали нарушений ни международного права, ни национальных законодательств, ни условий договора. Однако такие добросовестные действия не гарантируют отсутствие убытков по политическим мотивам.

Так, например, один из крупнейших европейских терминалов HHLA (порт Гамбург, Германия) ввел запрет на обработку контейнеров, перевозимых в Россию или из России.

Правительство Канады обсуждает запрет торговым и рыболовным судам, принадлежащим российским судовладельцам или зарегистрированным в России, заходить в канадские порты и внутренние воды.

В портах Великобритании подобный запрет уже действует с 28 февраля.

При таких обстоятельствах и с учетом опыта поддержки бизнеса (прежде всего в сфере услуг) со стороны государства в годы пандемии, считаем целесообразным рекомендовать участникам рынка морских перевозок направить обращения во все отраслевые общественные организации с целью выработки консолидированного запроса в Правительство страны о принятии соответствующей программы поддержки морского бизнеса.

Такими организациями, на наш взгляд, являются:

Такие обращения, очевидно, не избавят от убытков и не снизят их размер, однако привлекут внимание к проблеме и ускорят выработку мероприятий по поддержке российского судоходства.

Среди возможных и разумных мер нам видятся следующие:

Выдача субсидий предприятиям морской транспортной отрасли на беспроцентной основе;

Временная отмена НДС;

Мораторий на банкротство;

Снижение портовых сборов для судов под российским флагом;

Увеличение финансовых возможностей Российской перестраховочной компании;

Финансовая поддержка логистических компаний, открывающих альтернативные пути доставки груза.

Безусловно, это не исчерпывающий список мер, и специалисты отрасли могут добавить свои насущные пожелания, но предлагаемые нами действия не могут не принести пользы отрасли.

Фото: Shipspotting, автор Анатолий Рудков