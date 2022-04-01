В.Путин поручил Минтрансу наладить взаимодействие между «Совкомфлотом» и российскими грузоотправителями

Президент РФ Владимир Путин поручил министерству транспорта наладить взаимодействие между «Совкомфлотом» и российскими грузоотправителями, сообщает ТАСС.

«Я попросил бы министра транспорта посмотреть на ситуацию, связанную с использованием морских судов «Совкомфлота» российскими грузоотправителями. У грузоотправителей есть свои проблемы с фрахтом, а у «Совкомфлота» – свои проблемы с использованием судов. Нужно совместить возможности и потребности наших грузоотправителей и перевозчиков», – цитирует ТАСС слова президента на совещании, прошедшем в четверг.

В.Путин попросил проработать этот вопрос и представить предложения.