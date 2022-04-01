Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Совкомфлот» подписался с «Внешэкономбанком» и «ВЭБ-лизингом»
01.04.2022

В.Путин поручил Минтрансу наладить взаимодействие между «Совкомфлотом» и российскими грузоотправителями


    • Президент РФ Владимир Путин поручил министерству транспорта наладить взаимодействие между «Совкомфлотом» и российскими грузоотправителями, сообщает ТАСС.

    «Я попросил бы министра транспорта посмотреть на ситуацию, связанную с использованием морских судов «Совкомфлота» российскими грузоотправителями. У грузоотправителей есть свои проблемы с фрахтом, а у «Совкомфлота» – свои проблемы с использованием судов. Нужно совместить возможности и потребности наших грузоотправителей и перевозчиков», – цитирует ТАСС слова президента на совещании, прошедшем в четверг.

    В.Путин попросил проработать этот вопрос и представить предложения.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.03.2022
    Совкомфлот сократил прибыль за 2021 год
    «Совкомфлот» опубликовал финансовые показатели за 2021 год по Международным стандартам финансовой отчетности
    2021СовкомфлотФинансы
    0
    07.02.2022
    Танкер «Тимофей Гуженко» пришел на помощь рыбакам в Баренцевом море
    Танкер «Тимофей Гуженко» пришел на помощь рыбакам в Баренцевом море 3 февраля арктический челночный […]
    СовкомфлотСпасательная операцияТанкер
    0
    30.03.2022
    Великобритания предоставила «Совкомфлоту» лицензию на деятельность
    Власти Великобритании предоставил генеральную лицензию сроком до 15 мая, позволяющую проводить операции с попавшей […]
    ВеликобританиялицензияСанкцииСовкомфлот
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.04.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2022 года в деталях
    01.04.2022 TOP-15 морских контейнерных портов Китая в январе-феврале 2022
    30.03.2022 В Беларуси построят новый контейнерный терминал
    29.03.2022 PIL расширяет сервисы на Индию
    29.03.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2022 года вырос на 33,6%
    28.03.2022 АЕ19 продолжает работать без Maersk
    Госрегулирование Показать всё
    01.04.2022 Правительство сняло запрет на экспорт семян зерновых и кукурузы
    01.04.2022 Экспорт российского газа за рубли
    01.04.2022 Экспорт масличных и продуктов их переработки ограничат
    31.03.2022 Легализован параллельный импорт
    28.03.2022 Временный запрет на экспорт аммиачной селитры продлили
    25.03.2022 О правилах выдачи сертификатов о происхождении товара российским экспортерам
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти