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«Совкомфлот» отправил два танкера из Приморска по СМП
08.11.2022

Совкомфлот выпустит замещающие облигации


    • ПАО «Совкомфлот» объявил о намерении произвести новое размещение замещающих облигаций – российских облигаций, которые заместят еврооблигации, выпущенные SCF Capital Designated Activity Company, Ирландия, со сроком погашения в 2023 году (ISIN: XS1433454243).

    Выпуск будет осуществлен с учетом требований Указа Президента Российской Федерации №430 от 5 июля 2022 года «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».

    Как сообщили SeaNews в компании, условия замещающих облигаций будут аналогичны действующим еврооблигациям со сроком погашения в 2023 году по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. Расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

    ПАО «Совкомфлот» разместило предложение держателям еврооблигаций для осуществления обмена. В зависимости от места учета еврооблигаций, их держателям предложено направить одну из двух оферт на приобретение замещающих облигаций:

    1. в обмен на поставку еврооблигаций в пользу ПАО «Совкомфлот» – для держателей еврооблигаций, учет которых, непосредственно или через иной депозитарий, осуществляется в НКО АО НРД; либо
    2. в обмен на уступку ПАО «Совкомфлот» прав по еврооблигациям – для держателей еврооблигаций, учет которых не осуществляется в НКО АО НРД.

    Оферты держателей еврооблигаций со сроком погашения в 2023 году на замещающие облигации серии ЗО-2023 принимаются с 11:00 мск 9 ноября 2022 года до 18:00 мск 24 ноября 2022 года.

    В октябре «Совкомфлот» успешно завершил размещение первых в истории компании российских облигаций, которые были выпущены для замещения еврооблигаций с погашением в 2028 году (ISIN: XS2325559396). Сумма размещения составила 318 млн долларов или 74% от суммы выпуска еврооблигаций. Агентство «Эксперт РА» присвоило новому выпуску серии ЗО-2028 рейтинг ruAAA, прогноз стабильный.

    Фото: Shipspotting


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