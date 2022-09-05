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Состоялась церемония имянаречения танкера «Океанский проспект»
05.09.2022

Состоялась церемония имянаречения танкера «Океанский проспект»


    • 5 сентября в рамках VII Восточного экономического форума — 2022 на ССК «Звезда» (Приморский Край) cостоялась торжественная церемония имянаречения нового крупнотоннажного танкера типоразмера Aframax. Об этом SeaNews сообщили в «Совкомфлоте».

    Танкер «Океанский проспект» получил имя одной из главных улиц города Владивостока в продолжение сложившейся практики наречения судов СКФ, задействованных в перевозке российских экспортных грузов, в честь значимых улиц городов России.

    Судно, являющееся лучшим в своем классе по показателям энергетической эффективности и техническим решениям, будет обеспечивать перевозки грузов из российских портов.

    Строительство танкера велось на ССК «Звезда» в рамках реализации соглашений, подписанных на Восточном экономическом форуме в 2018 году на строительство серии из двух крупнотоннажных судов Aframax нового поколения с последующим отфрахтованием ПАО «НК «Роснефть» на основании 20-летних тайм-чартерных договоров.

    «Океанский проспект» спроектирован в соответствии с самыми высокими стандартами экологической безопасности и соответствует всем действующим международным нормам в области защиты окружающей среды. Длина танкера – 250 м, ширина – 44 м., дедвейт – 114 тыс. тонн. Ледовый класс судна 1А/1B позволяет ему круглогодично перевозить нефть из районов со сложными ледовыми условиями, включая субарктические моря и российские порты Балтийского региона.

    Проектом предусмотрена возможность эксплуатации главной и вспомогательной энергетической установки танкера на традиционных видах судового топлива и на сжиженном природном газе, что существенно снижает уровень выбросов вредных веществ в атмосферу: углекислого газа – на 26%, оксидов азота – на 94%, оксидов серы и мелкодисперсных частиц (сажи) – на 100% по сравнению с аналогичными судами, работающими на тяжелом топливе.

    Участие в церемонии приняли заместитель председателя правительства РФ – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк, генеральный директор – председатель правления ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов, генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко.

    Фото: Фонд Росконгресс


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