Рост спроса на танкеры ледового класса

В последнее время существенно выросли продажи танкеров, способных транспортировать нефть в ледяных водах. Так, с мая по август на вторичном рынке куплено танкеров на 1 млрд долларов, что в пять раз превышает показатель 2021 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на EA Gibson Shipbrokers.

За указанный период было продано 42 танкера ледового класса б/у совокупным дедвейтом 4 млн тонн. В 2021 году было продано всего 12 подобных судов. Как отмечают в EA Gibson Shipbrokers, в основном, это покупатели из Китая, Турции и ОАЭ.

«Санкции Евросоюза могут затруднить экспорт нефти из России, поэтому перевозчикам российской нефти, возможно, придется отправляться на крупнейшие российские терминалы, расположенные дальше Балтийского моря», — пишет издание.

«Компаниям, которые намерены содействовать этой зимой российскому экспорту, потребуются суда ледового класса», — подчеркнул глава EA Gibson Shipbrokers Ричард Мэтьюз.

Фото: скриншот видео «Газпром нефть»