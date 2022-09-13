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Рост спроса на танкеры ледового класса
13.09.2022

Рост спроса на танкеры ледового класса


    • В последнее время существенно выросли продажи танкеров, способных транспортировать нефть в ледяных водах. Так, с мая по август на вторичном рынке куплено танкеров на 1 млрд долларов, что в пять раз превышает показатель 2021 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на EA Gibson Shipbrokers.

    За указанный период было продано 42 танкера ледового класса б/у совокупным дедвейтом 4 млн тонн. В 2021 году было продано всего 12 подобных судов. Как отмечают в EA Gibson Shipbrokers, в основном, это покупатели из Китая, Турции и ОАЭ.

    «Санкции Евросоюза могут затруднить экспорт нефти из России, поэтому перевозчикам российской нефти, возможно, придется отправляться на крупнейшие российские терминалы, расположенные дальше Балтийского моря», — пишет издание.

    «Компаниям, которые намерены содействовать этой зимой российскому экспорту, потребуются суда ледового класса», — подчеркнул глава EA Gibson Shipbrokers Ричард Мэтьюз.

    Фото: скриншот видео «Газпром нефть»


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