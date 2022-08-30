Новый Aframax «Совкомфлота» получит название «Океанский проспект»

В рамках VII Восточного экономического форума пройдет церемония имянаречения крупнотоннажного нефтеналивного танкера нового поколения типоразмера Aframax, использующего СПГ в качестве основного вида топлива. Об этом сообщается на сайте организатора форума – Фонда Росконгресс.

Строительство судна ведется на ССК «Звезда» в рамках реализации пакета соглашений, подписанных ПАО «Совкомфлот» с ПАО «НК «Роснефть» и ССК «Звезда». Соглашения предусматривают размещение на «Звезде» заказа на строительство серии из двух крупнотоннажных нефтеналивных танкеров нового поколения типоразмера Aframax с последующим отфрахтованием этих судов ПАО «НК «Роснефть» на основании 20-летних тайм-чартерных договоров.

Новое судно спроектировано с соблюдением стандартов экологической безопасности и конвенционных ограничений по выбросам оксидов серы, азота и парниковых газов, действующих в бассейнах Балтийского и Северного морей. Длина танкера составляет 250 м, ширина — 44 м, дедвейт — 114 тыс. тонн, ледовый класс — 1A/1B. Такой ледовый класс позволяет ему круглогодично перевозить нефть из районов со сложными ледовыми условиями, включая субарктические моря и российские порты Балтийского региона.

Главная и вспомогательная энергетические установки танкера могут работать как на традиционных видах судового топлива, так и на сжиженном природном газе. Эксплуатация танкера на СПГ-топливе существенно уменьшает выбросы вредных веществ в атмосферу: углекислого газа — на 26%, оксидов азота — на 94%, оксидов серы и мелкодисперсных частиц (сажи) — на 100% по сравнению с аналогичными судами, работающими на тяжелом топливе.

Новое судно будет обеспечивать экспортные перевозки грузов из российских портов в интересах ПАО «НК «Роснефть».

Судно получит имя одной из главных улиц города Владивостока — Океанского проспекта, тем самым будет продолжена сложившаяся практика наречения судов «Совкомфлота», задействованных в перевозке российских экспортных грузов, в честь значимых улиц городов России: «Невский проспект», «Лиговский проспект», «Литейный проспект», «Московский проспект» «Олимпийский проспект», «Приморский проспект», «Суворовский проспект».

Фото: Фонд Росконгресс