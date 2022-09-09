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В Амурской области построят речной порт и таможенно-логистический комплекс
09.09.2022

В Амурской области построят речной порт и таможенно-логистический комплекс


    • В рамках Восточного экономического форума состоялось подписание соглашения о строительстве речного порта и таможенно-логистического комплекса «Джалинда» в Сковородинском районе Амурской области, сообщает пресс-служба ГК «Старвей» .

    По предварительным расчетам сумма инвестиций в проект составит порядка 4 млрд рублей и будет создано до 200 новых рабочих мест.

    По словам генерального директора АО «Речной порт Джалинда» Владимира Сакуна, проектом предусматривается создание речного порта и таможенно-логистического комплекса на российско-китайской границе с бесконтактной круглогодичной конвейерной перевалкой сыпучих грузов мощностью до 2 млн тонн в год с потенциалом увеличения до 10 млн тонн в год при условии реконструкции железнодорожных подъездных путей.

    Новый таможенно-логистический комплекс Джалинда создаст условия для увеличения экспортного потенциала граничащей с Китаем Амурской области. Новой транспортной возможностью для расширения экспортных поставок в Китай воспользуются также производители Республики Саха (Якутия), поскольку Джалинда — ближайшая к Якутии точка на российско-китайской границе.

    Фото: «Старвей»


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