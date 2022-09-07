Внешнее давление не повлияло на общий грузооборот российских портов

Несмотря на попытки внешнего давления, общий грузооборот российских морских портов за семь месяцев текущего года практически не сократился, остался на том же уровне, что и годом раньше, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке.

Глава государства отметил, что за последние годы в России реализованы большие планы по развитию транспортной инфраструктуры, железных и автомобильных дорог, морских портов и трубопроводов. Эти своевременные решения позволили бизнесу в сегодняшних условиях оперативно перестроить логистику, развернуть грузовые потоки в те страны, которые готовы и хотят торговать с нашей страной, предпочитают цивилизованные, предсказуемые деловые отношения.

«Показательный факт – несмотря на попытки внешнего давления, общий грузооборот российских морских портов за семь месяцев текущего года практически не сократился, остался на том же уровне, что и годом раньше, – это где-то 482 миллиона тонн грузов. В прошлом году было 483 – практически то же самое», — цитирует пресс-служба Кремля В.Путина.

«При этом здесь, в дальневосточных портах, сейчас настоящий логистический бум. Объёмы перевалки грузов, обработки контейнеров таковы, что специалисты работают без перерыва на выходные, днём и ночью. Словом, как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, как мы и всегда об этом говорили, невозможно. Достаточно просто посмотреть на карту, — продолжил президент. — Используя наши естественные конкурентные преимущества, мы продолжим наращивать свой транспортный потенциал, расширять сеть автомобильных и железных дорог, строить новые подходы к морским терминалам и увеличивать их мощность».

В.Путин подчеркнул, что в центре внимания сегодня восточное направление инфраструктуры, а также развитие международного коридора «Север – Юг» и портов Азово-Черноморского бассейна. «Мы об этом тоже не намерены забывать, – что откроет новые возможности для выхода российских компаний на рынки Ирана, Индии, стран Ближнего Востока, Африки и, конечно, для встречных поставок из этих стран», — подчеркнул глава государства.

По словам В.Путин, в целом на горизонте 2030 года совокупный объём грузоперевозок по названным маршрутам, артериям способен вырасти примерно на 60 %. «Мы оцениваем эти возможности абсолютно реалистично, так и будет. Для выхода на эти значения правительство подготовило предметные «дорожные карты» по трём направлениям, как я уже их обозначил, что позволит выстроить работу системно, связать воедино, состыковать по срокам и пропускной способности «расшивку» узких мест, модернизацию пограничных пунктов пропуска и сопутствующей инфраструктуры», — сказал глава государства.

Фото: сайт Кремля