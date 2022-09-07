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Внешнее давление не повлияло на общий грузооборот российских портов
07.09.2022

Внешнее давление не повлияло на общий грузооборот российских портов


    • Несмотря на попытки внешнего давления, общий грузооборот российских морских портов за семь месяцев текущего года практически не сократился, остался на том же уровне, что и годом раньше, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке.

    Глава государства отметил, что за последние годы в России реализованы большие планы по развитию транспортной инфраструктуры, железных и автомобильных дорог, морских портов и трубопроводов. Эти своевременные решения позволили бизнесу в сегодняшних условиях оперативно перестроить логистику, развернуть грузовые потоки в те страны, которые готовы и хотят торговать с нашей страной, предпочитают цивилизованные, предсказуемые деловые отношения.

    «Показательный факт – несмотря на попытки внешнего давления, общий грузооборот российских морских портов за семь месяцев текущего года практически не сократился, остался на том же уровне, что и годом раньше, – это где-то 482 миллиона тонн грузов. В прошлом году было 483 – практически то же самое», — цитирует пресс-служба Кремля В.Путина.

    «При этом здесь, в дальневосточных портах, сейчас настоящий логистический бум. Объёмы перевалки грузов, обработки контейнеров таковы, что специалисты работают без перерыва на выходные, днём и ночью. Словом, как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, как мы и всегда об этом говорили, невозможно. Достаточно просто посмотреть на карту, — продолжил президент. — Используя наши естественные конкурентные преимущества, мы продолжим наращивать свой транспортный потенциал, расширять сеть автомобильных и железных дорог, строить новые подходы к морским терминалам и увеличивать их мощность».

    В.Путин подчеркнул, что в центре внимания сегодня восточное направление инфраструктуры, а также развитие международного коридора «Север – Юг» и портов Азово-Черноморского бассейна. «Мы об этом тоже не намерены забывать, – что откроет новые возможности для выхода российских компаний на рынки Ирана, Индии, стран Ближнего Востока, Африки и, конечно, для встречных поставок из этих стран», — подчеркнул глава государства.

    По словам В.Путин, в целом на горизонте 2030 года совокупный объём грузоперевозок по названным маршрутам, артериям способен вырасти примерно на 60 %. «Мы оцениваем эти возможности абсолютно реалистично, так и будет. Для выхода на эти значения правительство подготовило предметные «дорожные карты» по трём направлениям, как я уже их обозначил, что позволит выстроить работу системно, связать воедино, состыковать по срокам и пропускной способности «расшивку» узких мест, модернизацию пограничных пунктов пропуска и сопутствующей инфраструктуры», — сказал глава государства.

    Фото: сайт Кремля

     


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