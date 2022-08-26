ООН ищет средства для спасения Йемена от нефтеразлива

Организация объединенных наций (ООН) собирает средства для спасения Йемена от нефтеразлива. Как сообщает Reuters, цена вопроса – 144 млн долларов, из них 80 млн необходимы для первого этапа операции.

По данным издания, танкер «Safer», перевозивший порядка 150 тыс. тонн, сел на мель в Красном море в 2015 году. Специалисты опасаются, что ухудшение состояния судна может привести к его разлому и вызовет экологическую катастрофу, масштаб которой, по их мнению, будет в 4 раза больше, чем катастрофа танкера «Exxon Valdez» в 1989 году вблизи Аляски. Тогда в море разлилось 35 тыс. тонн нефти.

В настоящий момент ООН получила 64 млн долларов от более чем 10 государств и 142 тыс. долларов с помощью краудфандинга. Кроме того, одна из крупных компаний Йемена — HSA Group — на этой неделе выделила 1,2 млн долларов. Это первая частная компания, пожертвовавшая средства на экологическую операцию.

В ООН отмечают, что сбор средств идет не так оперативно, и рассчитывают на помощь частного бизнеса. В сентябре организация вновь запустит краудфандинг в надежде собрать еще 5 млн долларов.

«ООН просит доноров, которые пообещали выделить средства, срочно выделить их, а других, у которых есть возможность внести свой вклад, сделать это как можно скорее», — пишет Reuters.

Фото: сайт ООН