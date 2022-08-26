Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ООН ищет средства для спасения Йемена от нефтеразлива
26.08.2022

ООН ищет средства для спасения Йемена от нефтеразлива

    • Организация объединенных наций (ООН) собирает средства для спасения Йемена от нефтеразлива. Как сообщает Reuters, цена вопроса – 144 млн долларов, из них 80 млн необходимы для первого этапа операции.

    По данным издания, танкер «Safer», перевозивший порядка 150 тыс. тонн, сел на мель в Красном море в 2015 году. Специалисты опасаются, что ухудшение состояния судна может привести к его разлому и вызовет экологическую катастрофу, масштаб которой, по их мнению, будет в 4 раза больше, чем катастрофа танкера «Exxon Valdez» в 1989 году вблизи Аляски. Тогда в море разлилось 35 тыс. тонн нефти.

    В настоящий момент ООН получила 64 млн долларов от более чем 10 государств и 142 тыс. долларов с помощью краудфандинга. Кроме того, одна из крупных компаний Йемена — HSA Group — на этой неделе выделила 1,2 млн долларов. Это первая частная компания, пожертвовавшая средства на экологическую операцию.

    В ООН отмечают, что сбор средств идет не так оперативно, и рассчитывают на помощь частного бизнеса. В сентябре организация вновь запустит краудфандинг в надежде собрать еще 5 млн долларов.

    «ООН просит доноров, которые пообещали выделить средства, срочно выделить их, а других, у которых есть возможность внести свой вклад, сделать это как можно скорее», — пишет Reuters.

    Фото: сайт ООН


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.02.2022
    Переделать танкера в контейнеровозы
    На фоне растущих ставок на контейнеровозы и негативных трендов на танкерном рынке танкерный оператор […]
    Concordia MaritimeконверсияконтейнеровозТанкер
    0
    28.06.2022
    Китай построил первый танкер на метаноле
    Первый китайский двухтопливный танкер, работающий на метаноле, сдан в эксплуатацию в южно-китайском городе Гуанчжоу, […]
    Альтернативное топливоВидеоИнновацииКитай
    0
    07.02.2022
    «Звезда» начала строительство седьмого танкера-газовоза СПГ класса Arc7
    Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к резке стали для седьмого судна в серии танкеров-газовозов СПГ […]
    ГазовозСКК "Звезда"СудостроениеТанкер
    0
    24.05.2022
    Ставки на танкеры вырастут – Frontline
    Frontline опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2022 года. Frontline года закрыл квартал с […]
    2022FrontlineставкиТанкер
    0
    07.02.2022
    Танкер «Тимофей Гуженко» пришел на помощь рыбакам в Баренцевом море
    Танкер «Тимофей Гуженко» пришел на помощь рыбакам в Баренцевом море 3 февраля арктический челночный […]
    СовкомфлотСпасательная операцияТанкер
    0
    25.07.2022
    Российские продукты питания и удобрения все-таки выйдут на мировые рынки
    22 июля в Стамбуле состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании по российскому экспорту сельскохозяйственной […]
    Меморандумминеральные удобренияООНПродукты питания
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.08.2022 В Ванино строят контейнерный терминал
    25.08.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле 2022
    24.08.2022 Первый сдвоенный поезд со станции Новосибирск-Восточный
    24.08.2022 Гетеборг увеличил контейнерооборот на 5% в первом полугодии 2022
    24.08.2022 Контейнерооборот Гонконга, 7 месяцев 2022
    23.08.2022 Сезонный сервис из Китая в Хабаровск по Амуру
    Госрегулирование Показать всё
    22.08.2022 ОСК запустит программу повышенного финансового контроля за судостроительными контрактами
    19.08.2022 Макулатура попала под квоты
    19.08.2022 «Всё импортозаместить невозможно, да и не нужно»
    19.08.2022 «Загрузка российский верфей достаточно высокая»
    19.08.2022 Где в России появится центр крупнотоннажного судостроения
    19.08.2022 На разработку отечественного оборудования для сжижения газа выделят миллиард
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти