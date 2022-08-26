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Frontline пополняет флот
26.08.2022

Frontline увеличил прибыль в 35 раз

    • Frontline опубликовал финансовые показатели за первое полугодие 2022 года. Компания закрыла баланс с чистой прибылью 78,3 млн долларов, в 34,6 раза выше, чем годом ранее.

    Выручка от операций составила 517,9 млн долларов, в 1,4 раза больше, чем в первом полугодии 2021 года.

    Операционные расходы увеличились в 1,3 раза до 439,1 млн долларов, в том числе рейсовые расходы и комиссионные выросли в 1,4 раза до 254,9 млн долларов, административные расходы – на 13,3% до 16,2 млн долларов

    Операционная прибыль составила 85,8 млн долларов, в 6,6 раза больше, чем за первое полугодие прошлого года. Прибыль до уплаты налогов выросла в 35,2 раза до 78,3 млн долларов.

    В втором квартале 2022 года спотовые ставки по сравнению с предыдущим кварталом в сегменте VLCC увеличились на 4,5% до 16 тыс. долларов в день, на танкеры Suezmax выросли в 1,6 раза до 21,6 тыс. долларов в день, на LR2 – в 2 раза до 28,6 тыс. долларов в день. Напомним, ранее компания говорила, что ожидает существенного роста спотовых ставок во втором квартале. 

    В третьем квартале Frontline прогнозируется рост ставок на VLCC до 28,1 тыс. долларов в день, на Suezmax’ы – до 45 тыс. долларов, на LR2 – до 46,2 тыс. долларов.

    Чтобы выйти в ноль, необходимо, чтобы VLCC зарабатывали 24,9 тыс. долларов в день, Suezmax’ы – 20 тыс. долларов, LR2 – 17,2 тыс. долларов. Как поясняют во Frontline, эта сумма будет покрывать все текущие операционные расходы, включая плановое докование, выплаты и проценты по кредитам, оплату по бербоут-чартеру и тайм-чартеру, а также общие и административные расходы до конца года).

    Как отметил CEO Frontline Management Ларс Барстад, санкции против российской нефти и нефтепродуктов нарушили сложившиеся глобальные торговые маршруты перевозки продукции НПЗ, что, в свою очередь, привело к росту фрахтовых ставок. Задели санкции и рынок перевозок сырой нефти, в результате вырос спрос и ставки на танкеры Suezmax.

    «Мы уже не первый квартал прогнозируем циклический подъем на танкерном рынке, ив первой половине этого года мы только укрепились в своем убеждении. По мере того, как мир приходит в себя после пандемии ковида, баланс спроса и предложения в сфере перевозки нефти и нефтепродуктов выравнивается, и, судя по всему, мы достигли решающего момента. На наш взгляд, снижение портфеля заказов до самого низкого за многие десятилетия процента от действующего флота в сочетании с нормализацией баланса спроса и предложения на нефть – хорошие признаки с точки развития рынка на ближайшие годы», – сказал Л.Барстад.

    Фото: Shipspotting


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