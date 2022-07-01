Экспорт российского круглого леса в январе-мае 2022

По данным Рослесинфорга, по итогам января-мая 2022 года продажи необработанной древесины за рубеж сократились на 44,1% относительно показателя аналогичного периода прошлого года и составили 3,2 млн куб. м. В основном это снижение связано с введением с 1 января ограничения экспорта круглого леса хвойных и ценных лиственных пород, цитирует пресс-служба Рослесинфорга директора Павла Чащина.

Главными экспортерами круглого леса за указанный период стали ГК «Вологодские лесопромышленники» (доля недружественных стран в объеме сбыта – 99,2%), ООО «ЛесТрейд-Экспорт» (92,2%), ГК «Стора Энсо» (100%), Alternativa group (82,4%) и ООО «КарицаЛесПром» (100%). В целом, доля недружественных стран в этом году выросла до 46,1% против 42,5% в январе-мае 2021 года. Всего за первые пять месяцев 2022 года по этим направлениям было отправлено 1,47 млн куб. м кругляка.

Лидером среди недружественных стран по импорту российского круглых лесоматериалов является Финляндия – 1,3 млн куб. м (+30% к январю-маю 2021 года) или 41% от общего объема экспорта круглого леса России. Вторую позицию занимает Великобритания – 26,2 тыс. куб. м (падение в 9 раз к январю-маю 2021 года). Далее следует Кипр – 25 тыс. куб. м. В январе-мае 2021 года в страну был отправлен примерно тот же объем необработанной древесины – 28,3 тыс. куб. м.

Больше всего необработанной древесины за первые 5 месяцев этого года было экспортировано в Китай – 1,4 млн куб. м или 44% от общего объема поставок кругляка. По сравнению с январем-маем 2021 года объемы поставок упали в два раза. На третьем месте находится Беларусь – 131,9 тыс. куб. м. Здесь ситуация наоборот: в страну всегда направились небольшие объемы круглого леса, например, в сравнении с первыми шестью месяцами 2021 года объемы выросли три раза. Далее идут Казахстан и Узбекистан – 118,4 тыс. куб. м и 34,2 тыс. куб. м соответственно. Объемы поставок в Узбекистан остались примерно на том же уровне, что и годом ранее, а в Казахстан упали на 53,4%. При этом в 2021 году Казахстан занимал третье место по объемам экспорта кругляка.

В январе-мае 2022 года, кроме Белоруссии, объемы поставок кругляка выросли в Иран – на 53,3% до 14,1 тыс. куб. м, Южную Корею – в 3 раза до 6,2 тыс. куб. м, Таджикистан – в 2 раза до 4,4 тыс. куб. м, и ОАЭ – в 4 раза до 4 тыс. куб. м. Наибольшее падение объемов экспорта пришлось на Латвию – в 11 раз до 5 тыс. куб. м, Луганскую народную республику – в 9 раз до 3,7 тыс. куб. м, в Японию – в 4 раза до 21,7 тыс. куб. м, а также в 3 раза в Швейцарию и Азербайджан – до 11,8 тыс. куб. м и 4,1 тыс. куб. м соответственно.

Всего круглый лес в январе-мае 2022 года экспортировался в 20 стран, среди которых страны Европы, Центральной и Восточной Азии, а также Ближнего Востока.

Фото: Группа компаний «Вологодские лесопромышленники»