Основные покупатели нефти и нефтепродуктов в 2021 году

В 2021 году из России было экспортировано 367,8 млн тонн нефти и нефтепродуктов, на 3,1% меньше показателя 2020 года. В денежном выражении поставки, напротив, выросли на 50,8% до 177,1 млрд долларов.

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По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в 2021 году российские нефть и нефтепродукты поставлялись в 162 страны. Основными покупателями были Китай, Нидерланды и Германия.

Поставки нефти и нефтепродуктов в Китай в физическом выражении снизились на 7,9%, в денежном выражении – увеличились на 45,9%.

Отправки в Нидерланды в тоннах выросли на 26,8%, в деньгах – на 96,7%.

В Германию было отгружено на 15,9% меньше, чем в 2020 году. В денежном выражении экспорт, напротив, увеличился на 35,3%.

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