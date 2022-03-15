Лидеры Финляндии, 2 месяца 2022

По итогам первых двух месяцев 2022 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии составил почти 182,7 тыс. TEU, на 17% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

ХаминаКотка за отчетный период обработала 85,9 тыс. TEU, на 21,5% меньше, чем годом ранее.

Через причалы Хельсинки за два месяца этого года прошло 67,5 тыс. TEU, на 12,1% меньше, чем в январе-феврале 2021 года.

Раума перевалила 29,3 тыс. TEU, на 13,6% меньше, чем за январь-февраль прошлого года.

В феврале этого года три порта в совокупности обработали 91,7 тыс. TEU (минус 15,1% к уровню февраля 2021 и плюс 0,8% к уровню января 2022).

Контейнерооборот ХаминаКотки за отчетный месяц достиг 42,5 тыс. TEU (минус 21,8% к уровню февраля 2021 и минус 2,4% к уровню января 2022).

Через Хельсинки в феврале прошло более 35 тыс. TEU (минус 5,5% к уровню февраля 2021 и плюс 8,1% к уровню января 2022).

Раума обработала 14,2 тыс. TEU (минус 14,7% к уровню февраля 2021 и минус 5,8% к уровню января 2022).