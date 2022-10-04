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Грузооборот российского транспорта, 8 месяцев 2022: перевозки автомобильным транспортом выросли
04.10.2022

Грузооборот российского транспорта, 8 месяцев 2022: перевозки автомобильным транспортом выросли

    • Объем перевозок грузов российским транспортом по итогам 8 месяцев 2022 года снизился на 0,8% и составил 5,1 млрд тонн.
    По данным Росстата, объем перевозок автотранспортом за январь-август этого года составил 3,47 млрд тонн – на 0,5% больше, чем годом ранее.

    Перевозки железнодорожным транспортом по итогам отчетного периода 2022 года составили 821,6 млн тонн – на 3,4% меньше показателя января-августа прошлого года.
    Транспортировка трубопроводным транспортом составила 716,7 млн тонн, что ниже уровня 8 месяцев прошлого года на 4,7%.

    В том числе объем прокачки газопроводным транспортом уменьшился на 14,2% и составил 327,5 млн тонн. В то же время прокачка нефтепроводным транспортом увеличилась на 4,9% (до 359,7 млн тонн), нефтепродуктопроводным — на 5,1% (до 29,5 млн тонн).

    Chart by Visualizer

    Перевозки морским транспортом за 8 месяцев 2022 года достигли 17,3 млн тонн – на 16,7% больше, чем годом ранее.

    Перевозки внутренним водным транспортом составили 70,6 млн тонн, что на 2,2% больше показателя 8 месяцев 2021 года.

    Объем перевозок воздушным транспортом составил 0,43 млн тонн. По сравнению с показателем 8 месяцев 2021 года перевозки воздушным транспортом сократились на 54%.

    Chart by Visualizer

    В августе в сравнении с показателем предыдущего месяца суммарный грузооборот российского транспорта вырос на 1,5%. Самый существенный рост в процентном отношении отмечается в перевозках воздушным транспортом – на 29,7%.

    Фото: SeaNews


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