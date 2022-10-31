UECC провел церемонию имянаречения гибридных автомобилевозов

26 сентября в Зебрюгге прошла церемония имянаречения двух инновационных гибридных мультитопливных автомобилевозов PCTC (pure car and truck carrier). Суда, построенные по заказу UECC, официально получили названия «Auto Advance» и «Auto Aspire».

Собственно, имянаречение «Auto Advance» прошло задним числом – судно, первое в серии, было сдано в прошлом году и с тех пор работает на североевропейском трейде. Зато его нарекали вживую, с крестной материю – топ-менеджером Toyota и разбиванием бутылки шампанского. А вот его систершип «Auto Aspire», третий в серии, нарекали виртуально.

Суда серии, построенные на верфи Jiangnan в Китае, могут работать как на сжиженном природном газе, так и с использованием аккумуляторной установки. Их длина составляет 169 м, ширина – 28 м, вместимость – 3,6 тыс. ед., количество палуб – 10.

Фото: UECC