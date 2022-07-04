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«Совкомфлот» не будет выплачивать дивиденды
04.07.2022

«Совкомфлот» не будет выплачивать дивиденды


    • 30 июня состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот». Собрание утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и распределение прибыли по результатам 2021 года, сообщили SeaNews в «Совкмофлоте».

    Акционеры приняли решение не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2021 года.

    Был избран новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии. Собрание также приняло решение утвердить аудитором ПАО «Совкомфлот» на 2022 год ООО «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» и определило размер вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

    Фото: «Совкомфлот»


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