«Совкомфлот» не будет выплачивать дивиденды

30 июня состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот». Собрание утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и распределение прибыли по результатам 2021 года, сообщили SeaNews в «Совкмофлоте».

Акционеры приняли решение не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2021 года.

Был избран новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии. Собрание также приняло решение утвердить аудитором ПАО «Совкомфлот» на 2022 год ООО «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» и определило размер вознаграждения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Фото: «Совкомфлот»