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НМТП провел годовое собрание акционеров: дивиденды будут
07.07.2022

НМТП провел годовое собрание акционеров: дивиденды будут


    • Акционеры ПАО «НМТП» на годовом общем собрании, состоявшемся 30 июня 2022 года в заочной форме, приняли решение выплатить дивиденды по результатам 2021 года денежными средствами в размере 10,4 млрд рублей.

    Согласно сообщению общества, полученную в 2021 году чистую прибыль в размере порядка 16,3 млрд рублей решено распределить следующим образом: направить на выплату дивидендов прибыль в размере более 10,4 млрд рублей. Размер дивидендов на одну акцию определен в сумме 0,54 рубля

    Повестка дня годового общего собрания акционеров также включала в себя другие традиционные вопросы, такие как утверждение годового отчета общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров и о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии.

    Кроме этого, на собрании утвердили аудитора общества, проверку финансово-хозяйственной деятельности НМТП за 2022 год будет проводить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Также акционеры одобрили участие ПАО «НМТП» в саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона».

    Фото: НМТП


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