Evergreen заказал шесть контейнеровозов

Тайваньский перевозчик Evergreen разместил заказ на строительство шести контейнеровозов вместимостью 2,4 тыс. TEU на китайской верфи Huangpu Wenchong, сообщает Splash со ссылкой на MB Shipbrokers (ранее Maersk Broker).

Стоимость одного судна составит 53 млн долларов. Сдача контейнеровозов в эксплуатацию планируется поэтапно со второй половины 2026 года.

По данным MB Shipbrokers, COSCO также заказал серию двухтопливных контейнеровозов вместимостью 11 тыс. TEU. Они будут построены в Китае, на верфи Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding.

В настоящее время суммарная вместимость мирового контейнерного флота составляет 29,37 млн TEU. По данным Linerlytica, к концу июня она достигнет 30 млн TEU.

Как отмечают в Alphaliner, в апреле этого года в мире было сдано в эксплуатацию контейнеровозов вместимостью больше, чем у всего действующего флота 12-й по величине контейнерной линии Pacific International Lines (PIL).

Фото: Evergreen