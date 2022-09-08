Совещание по Новороссийскому транспортному узлу

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов провёл совещание по организации работы Новороссийского транспортного узла, сообщает пресс-служба правительства.

В совещании приняли участие представители Министерства транспорта, Минэкономразвития и Министерства финансов.

«За созданием необходимых резервных мощностей по обработке грузов, совершенствованием транспортной инфраструктуры Южного федерального округа последует и повышение надёжности, эффективности всей транспортной системы Российской Федерации», – заявил А.Белоусов.

В ходе совещания профильные ведомства назвали ожидаемые положительные эффекты от проекта, среди которых:

— рост объёма прибытия и отправки грузов железнодорожным транспортом с 25,7 млн до 43 млн тонн в год,

— ликвидация узких мест на железнодорожных подходах к морским портам юга России,

— синхронизация развития портовых мощностей и объектов железнодорожного транспорта.

Также на совещании обсуждались подготовленная Минтрансом России «дорожная карта» организации регулярного паромного сообщения с Турецкой Республикой через морской порт Новороссийска и проект по строительству универсального перевалочного комплекса на базе АО «НСРЗ» в морском порту Новороссийск.

Фото: SeaNews