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Совещание по Новороссийскому транспортному узлу
08.09.2022

Совещание по Новороссийскому транспортному узлу


    • Первый вице-премьер России Андрей Белоусов провёл совещание по организации работы Новороссийского транспортного узла, сообщает пресс-служба правительства.

    В совещании приняли участие представители Министерства транспорта, Минэкономразвития и Министерства финансов.

    «За созданием необходимых резервных мощностей по обработке грузов, совершенствованием транспортной инфраструктуры Южного федерального округа последует и повышение надёжности, эффективности всей транспортной системы Российской Федерации», – заявил А.Белоусов.

    В ходе совещания профильные ведомства назвали ожидаемые положительные эффекты от проекта, среди которых:

    — рост объёма прибытия и отправки грузов железнодорожным транспортом с 25,7 млн до 43 млн тонн в год,

    — ликвидация узких мест на железнодорожных подходах к морским портам юга России,

     — синхронизация развития портовых мощностей и объектов железнодорожного транспорта.

    Также на совещании обсуждались подготовленная Минтрансом России «дорожная карта» организации регулярного паромного сообщения с Турецкой Республикой через морской порт Новороссийска и проект по строительству универсального перевалочного комплекса на базе АО «НСРЗ» в морском порту Новороссийск.

    Фото: SeaNews


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