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Минтранс намерен максимально загрузить российские суда
11.04.2022

Минтранс намерен максимально загрузить российские суда


    • Минтранс подготовил поправки к федеральному закону о морских портах, наделяющие Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) полномочиями определять перевозимые из морских портов судами российских судоходных компаний виды и объемы грузов. Проект документа с предлагаемыми ведомством поправками к ФЗ «О морских портах в РФ»  размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    «В целях обеспечения максимальной загрузки судов, контролируемых российскими судоходными компаниями, по заявкам судовладельцев судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, или российских юридических лиц, являющихся судовладельцами или бенефициарными владельцами судов, плавающих под флагами иностранных государств, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий оказание услуг и управление государственным имуществом в области морского и внутреннего водного транспорта, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области транспорта, определяет виды и объемы грузов, перевозимых из морских портов Российской Федерации судами, плавающими под Государственным флагом Российской Федерации, или судами, плавающими под флагами иностранных государств, судовладельцами или бенефициарными владельцами которых являются российские юридические лица», — говорится в документе.

    Антикоррупционная экспертиза проекта документа продлится до 14 апреля.

    «Законопроект подготовлен в целях исполнения указания президента Российской Федерации о проработке ситуации, связанной с использованием морских судов ПАО «Совкомфлот» российскими грузоотправителями, данного Минтрансу России на совещании 31.03.2022, а также в в целях скорейшего достижения «антисанкционных» экономических эффектов в транспортном комплексе», — поясняется в сопроводительных материалах к документу.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


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