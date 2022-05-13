Российские краны модернизируют для портовой инфраструктуры Пакистана

Группа компаний «СММ» приступила к масштабному проекту по модернизации и поставке тяжелого грузоподъемного оборудования для объектов судостроительной и портовой инфраструктуры Пакистана, сообщается в Telegram-канале Минпромторга.

Первый портальный монтажный кран для крупнейшей судостроительной и судоремонтной верфи в городе Карачи – Karachi Shipyard & Engineering Works – уже передан заказчику.

Его грузоподъемность составляет 32 тонны, а максимальная высота подъема груза – 45 м. Чтобы повысить надежность и эффективность работы техники специалисты ГК «СММ» провели капитально-восстановительный ремонт крана, полностью заменили всё электрооборудование и систему управления. «Модернизированная техника позволит предприятию значительно снизить производственные трудозатраты и увеличить скорость выполнения заказов», – говорится в сообщении.

Общая сумма контракта превысила 1 млн евро. В ближайшее время компания «СММ» модернизирует еще три портальных монтажных крана на территории верфи.

Фото: Telegram-канал Минпромторга