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На участке Северного широтного хода построят мост через Обь
29.04.2022

На участке Северного широтного хода построят мост через Обь

    • Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий железнодорожного участка, включавшего совмещенный мост через реку Обь в районе Салехарда, и автодорожной эстакадной части моста с подходами и выдала положительное заключение.

    Реализация этих проектов объединит Северную и Свердловскую железные дороги, а также обеспечит автомобильное сообщение между городами Лабытнанги и Салехард. Общая длина железнодорожной составляющей вместе с мостом составит 39 км.

    По информации Главгосэкспертизы, мостовой переход относится к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования «Обская – Салехард – Надым» новой железнодорожной линии на участке Обская – Салехард – Надым – Хорей. Кроме левобережных и правобережных железнодорожных подходов и совмещенного моста через реку Обь, в составе линии запроектировано четыре железнодорожных моста, два путепровода, регуляционные сооружения, объекты железнодорожной инфраструктуры.

    Автодорожная часть объекта представлена автодорожными подходами и эстакадными участками моста. Также в рамках проекта построят пункт управления транспортной безопасности, центр управления дорожным движением и другие инфраструктурные объекты.

    Как отметила главный эксперт отдела объектов транспортного комплекса Управления объектов транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы Лидия Когтева, мост через реку Обь в районе Салехарда – это уникальное сооружение, русловую часть которого перекрывает семь неразрезных ферм длиной 2х176 м.

    «Длина моста по железнодорожному пути – 3187,2 м, по автодорожному проезду – 3853,2 м. Совмещенный под железнодорожное и автодорожное движение он представляет собой двухъярусное сооружение, в нижнем уровне которого уложен железнодорожный путь, а по верхнему ярусу осуществляется автомобильное движение в двух направлениях», — сказала она.

    Русловую часть моста: опоры и пролетные строения под совмещенный проезд, эстакадную железнодорожную и линейную части железнодорожной линии, реализует ООО «Северный широтный ход». Автодорожную эстакадную часть моста с подходами – Некоммерческая организация «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «ЯМАЛ». Генеральный проектировщиком является ООО «ТРАНСПРОЕКТ».

    Напомним, что 13 апреля этого года на совещании по вопросам развития Арктической зоны 13 апреля президент РФ Владимир Путин поручил в этом году начать активное строительство Северного широтного хода (СШХ), которое было отложено на год. Запуск СШХ позволит разгрузить Транссибирскую железнодорожную магистраль и Байкальско-Амурскую магистраль (БАМ) «и это принципиально важно с учетом переориентации на восток наших основных экспортных ресурсов», отметил глава государства.

    Фото: портал губернатора ЯНАО


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