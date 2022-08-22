Начал работу новый оператор проекта «Сахалин-2»

19 августа начал активную работу новый оператор проекта «Сахалин-2» – ООО «Сахалинская Энергия», сообщается на сайте оператора.

В соответствии с постановлением правительства РФ «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 30 июня 2022 г. № 416» обеспечен перевод в новую структуру прав и обязанностей, а также персонала компании «Сахалин Энерджи» с сохранением действующих условий социального обеспечения и вознаграждения.

«Сахалинская Энергия» осуществляет производственно-хозяйственную деятельность в полном объеме. В рамках инфраструктуры проекта «Сахалин-2» поддерживается стабильная добыча нефти и газа. Производство и отгрузка углеводородов покупателям ведутся без сбоев и в соответствии с графиком, утвержденным на 2022 год.

«Сахалинская Энергия» располагает высоким запасом денежных средств для выполнения всех финансовых обязательств перед персоналом, Российской стороной и подрядными организациями в краткосрочной и долгосрочной перспективе, говорится в пресс-релизе.

Фото: сайт «Сахалинской энергии»