Добыча газа на проекте «Сахалин-2» выросла

Почти на 20% выросла добыча газа на проекте «Сахалин-2» в этом году. За восемь месяцев 2022 года добыли 12 млрд кубометров экологически чистого топлива. Объем реализации СПГ вырос на 19% и составил 7,6 млн тонн, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области со ссылкой на выступление губернатора Валерия Лимаренко на 26-м Дальневосточном энергетическом форуме «Нефть и газ Сахалина».

Глава региона напомнил, что в августе на проекте «Сахалин-2» начал работу новый оператор – российская компания «Сахалинская Энергия». Добыча и переработка углеводородов идут в полном объеме, обязательства по СРП выполняются. Все покупатели продукции подтвердили заинтересованность в продолжении долгосрочного сотрудничества.

По итогам года, ожидается, что объемы добычи составят 18,5 млрд кубометров, реализация СПГ – около 11,4 млн тонн. Таким образом, доходы от проекта «Сахалин-2» остаются стабильными.

Перспективы развития нефтегазовой отрасли связаны с проектом «Сахалин-3» компании «Газпром». Как рассказал заместитель председателя правления, член совета директоров ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, добыча газа на Южно-Киринском месторождении должна начаться в 2025 году. На первом этапе ожидаются объемы до 5 млрд кубометров с последующим ростом до 10 млрд.

В следующем году «Газпром нефть» планирует возобновить геологоразведочные работы на проектах Аяшского блока (Нептун, Тритон). По прогнозам компании, первая нефть будет добыта к 2030 году в объеме 3 млн тонн с дальнейшим увеличением до 10 млн тонн ежегодно.

Фото: «Сахалинская энергия»