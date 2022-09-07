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Судостроительный центр создадут в Корсаковском порту
07.09.2022

Судостроительный центр создадут в Корсаковском порту


    • Компания «Юматекс» планирует инвестировать проект создания верфи на Сахалине 6,5 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального правительства.

    Инвестор намерен на базе портовых сооружений бывшего рыбоконсервного завода в Корсакове развернуть строительство морских судов малой категории из композитных материалов.

    «Производство малых судов из композитных материалов — перспективный бизнес. Такая современная высокотехнологичная продукция нужна дальневосточным рыбакам для прибрежного промысла, туристическим компаниям для перевозок гостей. И очень важно, что ее будут производить на Сахалине», — сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

    Планируется, что до 2026 года островная верфь выпустит до ста судов.

    Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области


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