Судостроительный центр создадут в Корсаковском порту

Компания «Юматекс» планирует инвестировать проект создания верфи на Сахалине 6,5 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального правительства.

Инвестор намерен на базе портовых сооружений бывшего рыбоконсервного завода в Корсакове развернуть строительство морских судов малой категории из композитных материалов.

«Производство малых судов из композитных материалов — перспективный бизнес. Такая современная высокотехнологичная продукция нужна дальневосточным рыбакам для прибрежного промысла, туристическим компаниям для перевозок гостей. И очень важно, что ее будут производить на Сахалине», — сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Планируется, что до 2026 года островная верфь выпустит до ста судов.

Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области