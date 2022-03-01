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О стабилизации рынков, поддержке импортозамещения и внутренних капиталовложениях
01.03.2022

О стабилизации рынков, поддержке импортозамещения и внутренних капиталовложениях


    • Санкционное давление на Россию спадет и выиграют те иностранные компании, которые останутся работать в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по повышению устойчивости развития российской экономики.

    М.Мишустин подчеркнул, что Россия по-прежнему рассматривает иностранный бизнес как потенциальных партнёров и открыта к диалогу с конструктивно настроенными инвесторами. «В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением. Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенное решение, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов», – цитирует М.Мишустина пресс-служба правительства.

    Он отметил, что за последние годы в России был принят целый ряд решений, чтобы поддержать развитие внутреннего производства и процессы импортозамещения. Для их реализации работа действующей с 2018 года правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики переводится в режим оперативного штаба на регулярной основе под руководством М.Мишустина. Заместителями главы оперштаба станут первый вице-премьер Андрей Белоусов, который будет курировать вопросы макроэкономического характера и выработку мер на федеральном уровне, и Сергей Собянин, ответственный за координацию оперативных решений на региональном уровне.

    Премьер-министр отметил, что первоочередная задача – стабилизация рынков и поддержка рубля.

    Главное о принятых мерах:

    • Участники внешнеэкономической деятельности будут обязаны продавать 80% иностранной валюты, которая поступит на их счета в уполномоченных банках от нерезидентов.
    • Запрещается предоставлять нерезидентам новые валютные займы и пополнять счета и вклады, открытые за рубежом.
    • Указом Президента публичным акционерным обществам разрешено выкупать свои акции до конца текущего года. Это даст им возможность обеспечить необходимую капитализацию.
    • Министерство финансов готовит предложения по амнистии капиталов.

    «Особое внимание – мерам по поддержке отечественного бизнеса. Для системообразующих предприятий сформированы две группы мер, – продолжил М.Мишустин. – Это точечная помощь тем, кто окажется в сложном положении из-за санкций, и мероприятия общего характера. Сейчас многим потребуется время на изменение логистических цепочек и пополнение оборотных средств».

    Для малых и средних предприятий правительство вместе с Банком России рассматривают дополнительные меры поддержки, сочетающие субсидирование и фондирование банков, которые работают с этим сектором экономики.

    «Мы должны сделать так, чтобы условия работы для небольших предприятий не изменились. Обязательно сохранить для них действующие квоты по государственным закупкам – это нужно отдельно проконтролировать», – подчеркнул М.Мишустн.

    Ещё одно важное направление – это инвестиции. По словам премьер-министра, «ограничения, которые введены против России, открывают новые возможности для внутренних капиталовложений».

    «Нам нужно создать предпринимателям максимально благоприятные условия. Убрать лишние административные барьеры, чем мы занимаемся на протяжении последнего времени. И сформировать механизмы поддержки уже запущенных инвестиционных проектов. Эти вопросы планируем проработать совместно с бизнесом. Максимально облегчить процедуры государственных закупок, сокращая избыточные требования, – сказал глава правительства. – А импортозамещение должно стать основным направлением нашей деятельности. И бизнес, который занимается проектами в этой сфере, должен получить дополнительные меры поддержки. Надо максимально стимулировать изменения структуры экономики, чтобы ещё больше уйти от сырьевой зависимости, увеличивая долю технологичных производств. В последние годы правительство активно поддерживало локализацию. Мы стремились привлечь в нашу страну и производителей конечной продукции, и их смежников, чтобы увеличить выпуск комплектующих на мощностях российских предприятий».

    «Уверен, что санкционное давление в конце концов спадёт. И выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков. Как показывает практика, выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое уже плотно занято конкурентами, гораздо сложнее», – резюмировал М.Мишустин.

    Фото: сайт правительства РФ


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