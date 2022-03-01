О стабилизации рынков, поддержке импортозамещения и внутренних капиталовложениях

Санкционное давление на Россию спадет и выиграют те иностранные компании, которые останутся работать в РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по повышению устойчивости развития российской экономики.

М.Мишустин подчеркнул, что Россия по-прежнему рассматривает иностранный бизнес как потенциальных партнёров и открыта к диалогу с конструктивно настроенными инвесторами. «В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением. Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенное решение, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов», – цитирует М.Мишустина пресс-служба правительства.

Он отметил, что за последние годы в России был принят целый ряд решений, чтобы поддержать развитие внутреннего производства и процессы импортозамещения. Для их реализации работа действующей с 2018 года правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики переводится в режим оперативного штаба на регулярной основе под руководством М.Мишустина. Заместителями главы оперштаба станут первый вице-премьер Андрей Белоусов, который будет курировать вопросы макроэкономического характера и выработку мер на федеральном уровне, и Сергей Собянин, ответственный за координацию оперативных решений на региональном уровне.

Премьер-министр отметил, что первоочередная задача – стабилизация рынков и поддержка рубля.

Главное о принятых мерах:

Участники внешнеэкономической деятельности будут обязаны продавать 80% иностранной валюты, которая поступит на их счета в уполномоченных банках от нерезидентов.

Запрещается предоставлять нерезидентам новые валютные займы и пополнять счета и вклады, открытые за рубежом.

Указом Президента публичным акционерным обществам разрешено выкупать свои акции до конца текущего года. Это даст им возможность обеспечить необходимую капитализацию.

Министерство финансов готовит предложения по амнистии капиталов.

«Особое внимание – мерам по поддержке отечественного бизнеса. Для системообразующих предприятий сформированы две группы мер, – продолжил М.Мишустин. – Это точечная помощь тем, кто окажется в сложном положении из-за санкций, и мероприятия общего характера. Сейчас многим потребуется время на изменение логистических цепочек и пополнение оборотных средств».

Для малых и средних предприятий правительство вместе с Банком России рассматривают дополнительные меры поддержки, сочетающие субсидирование и фондирование банков, которые работают с этим сектором экономики.

«Мы должны сделать так, чтобы условия работы для небольших предприятий не изменились. Обязательно сохранить для них действующие квоты по государственным закупкам – это нужно отдельно проконтролировать», – подчеркнул М.Мишустн.

Ещё одно важное направление – это инвестиции. По словам премьер-министра, «ограничения, которые введены против России, открывают новые возможности для внутренних капиталовложений».

«Нам нужно создать предпринимателям максимально благоприятные условия. Убрать лишние административные барьеры, чем мы занимаемся на протяжении последнего времени. И сформировать механизмы поддержки уже запущенных инвестиционных проектов. Эти вопросы планируем проработать совместно с бизнесом. Максимально облегчить процедуры государственных закупок, сокращая избыточные требования, – сказал глава правительства. – А импортозамещение должно стать основным направлением нашей деятельности. И бизнес, который занимается проектами в этой сфере, должен получить дополнительные меры поддержки. Надо максимально стимулировать изменения структуры экономики, чтобы ещё больше уйти от сырьевой зависимости, увеличивая долю технологичных производств. В последние годы правительство активно поддерживало локализацию. Мы стремились привлечь в нашу страну и производителей конечной продукции, и их смежников, чтобы увеличить выпуск комплектующих на мощностях российских предприятий».

«Уверен, что санкционное давление в конце концов спадёт. И выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков. Как показывает практика, выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое уже плотно занято конкурентами, гораздо сложнее», – резюмировал М.Мишустин.

Фото: сайт правительства РФ