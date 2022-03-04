Казахстан переориентирует грузы, находящиеся в России, на порты Латвии

Казахстан переориентирует грузы, находящиеся на территории России, на латвийские порты Рига, Венстпилс и Лиепая, сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана.

Договоренность была достигнута в ходе заседание в режиме видео-конференц связи между вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК Бериком Камалиевым и заместителем государственного секретаря министерства сообщения Латвии Улдисом Рейманисом с участием АО НК «КТЖ» и крупных экспедиторских компаний с казахстанской стороны и генеральных директоров портов Лиепая, Рига, Вентспилс, которое состоялось 3 марта.

«Вице-министр МИИР РК отметил о ситуации вокруг Российской Федерации и Украины, возникновении сложностей при транспортировке казахстанских грузов с портов РФ (гг. Санкт-Петербург, Новороссийск, Усть-Луга, Тамань) в связи с отказом перегрузочных транзитных портов Антверпен, Гамбург, Пириней, Роттердам и Мугга принимать казахстанские грузы» (грамматика, орфография и пунктуация авторов сохранена. Мугга – это Мууга, а Пириней – видимо, Пирей – или имели в виду порты Пиренейского полуострова? – прим. SeaNews)/

«Уже получено согласие от морских портов Латвии. Латвийской стороной представлены мощности и пропускная способность латвийских портов и заявлено о готовности принимать казахстанские грузы», – говорится в сообщении казахстанского министерства.

Фото: сайт МИИР Казахстана