О ситуации в пунктах пропуска в Калининградской области

Через таможенные посты Калининградской областной таможни, расположенные на российско-польском и российско-литовском участках границы, за минувшие сутки проследовало в направлении сопредельных государств 279 грузовиков и 157 легковых автомобилей, на территорию Калининградской области прибыло 285 грузовых и 176 легковых транспортных средств. Такие данные приводит областная таможня.

По состоянию на 9.00 22 июня сотрудники МАПП Чернышевское за сутки оформили 229 большегрузов, следовавших в направлении Литвы, и 236 – направлявшихся на въезд в Российскую Федерацию. Выезда из региона ожидают 110 единиц грузового транспорта, въезда – 15.

Напомним, с 18 июня введены ограничения для товаров, попавших под санкции Евросоюза, идущих в Калининградскую область транзитом через территорию Литвы по железной дороге, а также автомобильным транспортом.

Фото: Калининградская областная таможня