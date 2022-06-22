Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
О ситуации в пунктах пропуска в Калининградской области
22.06.2022

О ситуации в пунктах пропуска в Калининградской области

    • Через таможенные посты Калининградской областной таможни, расположенные на российско-польском и российско-литовском участках границы, за минувшие сутки проследовало в направлении сопредельных государств 279 грузовиков и 157 легковых автомобилей, на территорию Калининградской области прибыло 285 грузовых и 176 легковых транспортных средств. Такие данные приводит областная таможня.

    По состоянию на 9.00 22 июня сотрудники МАПП Чернышевское за сутки оформили 229 большегрузов, следовавших в направлении Литвы, и 236 – направлявшихся на въезд в Российскую Федерацию. Выезда из региона ожидают 110 единиц грузового транспорта, въезда – 15.

    Напомним, с 18 июня введены ограничения для товаров, попавших под санкции Евросоюза, идущих в Калининградскую область транзитом через территорию Литвы по железной дороге, а также автомобильным транспортом.

    Фото: Калининградская областная таможня


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.04.2022
    Первый серийный образец системы электронной очереди для автомобильного пункта пропуска
    Первый серийный образец системы электронной очереди для автомобильного пункта пропуска будет внедрен в Калининградской […]
    автомобильный пункт пропускаКалининградминтрансэлектронная очередь
    0
    22.04.2022
    США закрыли свои порты для российских судов
    США вводят запрет на заход судов под российским флагом или каким-либо другим образом связанных с Россией, в американский порты
    ЗапретРоссийский флагСанкцииСудозаход
    0
    22.06.2022
    В Россию могут быть доставлены практически любые товары, не подпадающие под санкции
    Нам удалось найти решения по доставке грузов через Турцию, Иран. При этом товарная номенклатура может быть разнообразной и включать даже санкционные товары при определенных условиях поставки.
    ДАКСЕРЛогистикаСанкции
    0
    30.03.2022
    Великобритания предоставила «Совкомфлоту» лицензию на деятельность
    Власти Великобритании предоставил генеральную лицензию сроком до 15 мая, позволяющую проводить операции с попавшей […]
    ВеликобританиялицензияСанкцииСовкомфлот
    0
    20.05.2022
    В Калининграде появился собственный транспортный оператор
    В эксклавном регионе фактически появился собственный транспортный оператор, предлагающий конкурентные условия по срокам и […]
    жд операторКалининградконтейнерные поезда
    0
    23.03.2022
    “K” Line обозначила свою позицию
    Сервисы “K” Line на Россию и Украину временно приостанавливаются и постепенно меняются в зависимости […]
    K LineСанкциисервисы
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.06.2022 Контейнерные порты Турции, 5 месяцев 2022
    22.06.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2022 года
    21.06.2022 Первые контейнеры на новом сервисе Россия – Израиль
    20.06.2022 Новый сервис из Петербурга на Индию
    20.06.2022 В Иран прибыл первый транзитный контейнерный поезд из Казахстана в Турцию
    20.06.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-мае 2022 года
    Госрегулирование Показать всё
    21.06.2022 Литва ограничивает транзит в Калининград для автотранспорта
    20.06.2022 Литва перекрывает калининградский транзит
    16.06.2022 Автопроизводители ЕАЭС могут пока не устанавливать ЭРА-ГЛОНАСС
    14.06.2022 Аттестацию для капитанов речных судов отменяют
    14.06.2022 Расширены границы Магаданского морского порта
    10.06.2022 Продлены сроки действия квалификационных документов членов экипажей морских судов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти