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В России запустили «Биржу импортозамещения»
14.03.2022

В России запустили «Биржу импортозамещения»


    • По поручению правительства Минпромторг и Минцифры запустили новый онлайн-сервис «Биржа импортозамещения». Он создан на электронной торговой площадке Газпромбанка на базе Государственной информационной системы промышленности, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    Поручение разработать новую систему было дано в связи с повышением спроса на отечественную промышленную продукцию.

    «В России достаточно производителей комплектующих, которые раньше не выдерживали конкуренции с иностранными поставщиками. Они готовы снабжать рынок своей продукцией, восстанавливая разорванные из-за санкций цепочки поставок. Поэтому Правительством было дано поручение Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис «Биржа импортозамещения». С помощью него будет обеспечено прямое взаимодействие между российскими производственными компаниями и заказчиками. Система также снизит бюрократические и административные нагрузки на предприятия. В дальнейшем цифровой сервис будет совершенствоваться. В базу постепенно включат не только отечественных, но и иностранных поставщиков, готовых продолжать или начать сотрудничество с Россией», – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    В Минпромторге рассчитывают, с помощью «Биржи импортозамещения» заказчики смогут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, запасных частей и комплектующих, а поставщики – направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников.

    Система позволит собрать широкую базу поставщиков и автоматически рассылать приглашения к торгам. Она также будет осуществлять проверку производителей и их продукции на соответствие требованиям заказчика. Кроме того, за счёт дополнительных финансовых сервисов – банковской гарантии, факторинга и лизинга – она снизит трудозатраты поставщиков.

    Следующим этапом развития сервиса станет масштабная работа с каталогизацией и унификацией позиций, а также применение алгоритмов машинного обучения.


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