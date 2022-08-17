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Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 6 месяцев 2022
17.08.2022

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 6 месяцев 2022


    • Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за первое полугодие 2022 года достиг 150,2 млрд евро — на 36,4% больше аналогичного показателя 2021 года.

    Экспорт из стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился на 30,4% и составил 29,8 млрд евро. В то же время российские поставки в страны Европейского Союза выросли по сравнению с показателем 6 месяцев прошлого года на 78,9% и достигли 120,4 млрд евро.

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    Отметим, что по итогам июня текущего года европейский экспорт в нашу страну снизился по сравнению с показателем июня 2021 года на 38,7% до 4,6 млрд евро, а российский экспорт в страны ЕС, напротив, вырос — на 48,8% до 18,6 млрд евро.

    По итогам 6 месяцев 2022 года в рейтинге крупнейших импортеров из ЕС Россия остается на восьмом месте. В рейтинге экспортеров Россия находится на третьем месте после Китая и США.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


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