Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2022

На прошлой неделе выросли ставки на всех исследуемых трейдах. Самый заметный рост произошел на американском направлении и на порты Персидского залива.

Так, ставки из Китая на порты Северной Европы на 21 неделе поднялись на 1,5%, ставки на порты Средиземноморья – на 1%.

Ставки на порты западного побережья США поднялись на 4,5%, ставки на порты восточного побережья – на 3,5%.

Ставки из Китая на Персидский залив увеличились на 4,4%. Ставки на Австралию / Новую Зеландию и на Южную Америку на прошлой неделе выросли одинаково – на 0,5%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии поднялись на 0,8%, ставки на Южную Корею – на 1,2%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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