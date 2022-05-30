Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2022
30.05.2022

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2022

    • На прошлой неделе выросли ставки на всех исследуемых трейдах. Самый заметный рост произошел на американском направлении и на порты Персидского залива.

    Так, ставки из Китая на порты Северной Европы на 21 неделе поднялись на 1,5%, ставки на порты Средиземноморья – на 1%.

    Ставки на порты западного побережья США поднялись на 4,5%, ставки на порты восточного побережья – на 3,5%.

    Ставки из Китая на Персидский залив увеличились на 4,4%. Ставки на Австралию / Новую Зеландию и на Южную Америку на прошлой неделе выросли одинаково – на 0,5%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии поднялись на 0,8%, ставки на Южную Корею – на 1,2%.

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.05.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 18 неделя 2022
    Цены на бункерное топливо выросли
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровкаЦены
    0
    04.05.2022
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2022
    Ставки на большинстве исследуемых трейдов снизились
    2022Фрахтовые ставки
    0
    04.03.2022
    Грузооборот Арктического бассейна в январе 2022 года: выросла перевалка цветных металлов
    В январе 2022 года грузооборот портов Арктического бассейна увеличился на 11,7% относительно показателя января 2021 года.
    2022Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    28.04.2022
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 17, 2022
    Ставки фрахта резко пошли вниз
    2022Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    17.05.2022
    Контейнерооборот Гонконга, 4 месяца 2022
    По итогам января-апреля 2022 года контейнерооборот порта Гонконг составил 5,22 млн TEU. Это на […]
    2022ГонконгКонтейнерооборот
    0
    05.05.2022
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 18, 2022
    Ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе продолжают снижаться.
    Только для подписчиков
    2022Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.05.2022 Контейнерный сервис из Вьетнама в Россию по жд
    30.05.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2022
    30.05.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2022
    27.05.2022 «Новая экономическая политика» и контейнерный рынок
    26.05.2022 Контейнерооборот портов Испании, Q1 2022
    25.05.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2022 года
    Госрегулирование Показать всё
    31.05.2022 Квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов
    30.05.2022 Экспорт риса под запретом
    30.05.2022 Железнодорожные тарифы повышают
    27.05.2022 Усть-Луга в особой экономической зоне
    26.05.2022 Единое окно в портах станет обязательным
    26.05.2022 Утверждены правила обмена электронными перевозочными документами
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти