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Грузооборот Сайменского канала, январь 2022: объем перевозок сократился на 59,3%
10.03.2022

Грузооборот Сайменского канала, январь 2022: объем перевозок сократился на 59,3%

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