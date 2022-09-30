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Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 7 месяцев 2022
30.09.2022

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 7 месяцев 2022


    • Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за январь-июль 2022 года составил 171,4 млрд евро — на 30,1% больше аналогичного показателя 2021 года.

    На треть (минус 33%) сократился экспорт из стран Евросоюза в нашу страну — до 34,1 млрд евро. В то же время российский экспорт в страны Европейского Союза по сравнению с показателем 7 месяцев прошлого года поднялся на 69,9% и достиг 137,3 млрд евро.

    Отметим, что по итогам июля текущего года европейский экспорт в нашу страну снизился по сравнению с показателем июля 2021 года на 46,9% до 4,3 млрд евро, а российский экспорт в страны ЕС, напротив, вырос — на 25,2% до 16,9 млрд евро.

    По итогам 7 месяцев 2022 года в рейтинге крупнейших импортеров из ЕС Россия остается на восьмом месте. В рейтинге экспортеров Россия находится на третьем месте после Китая и США.


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