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Российский экспорт серы в Евросоюз, январь-август 2022
25.10.2022

Российский экспорт серы в Евросоюз, январь-август 2022


    • По данным Евростата, российский экспорт серы в страны Евросоюза в январе-августе 2022 года составил 50,6 тыс. тонн, что на 433% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда РФ отправила в ЕС 219,3 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт серы из РФ в ЕС составил 12,3 млн евро, тогда как годом ранее 29,8 млн евро (-242%).

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    В январе этого года поставки серы из РФ в ЕС составили 21,2 тыс. тонн, тогда как в аналогичном месяце прошлого года 9,1 тыс. тонн (+232%). В феврале объемы поставляемой из России в страны ЕС серы упали на 65,1% относительно февраля 2021 года – с 52,5 тыс. тонн до 18,3 тыс. тонн. В марте РФ отгрузила в ЕС 11.2 тыс. тонн, относительно марта 2021 года, когда Евросоюз получил 51,6 тыс. тонн, падение составило 460%. С апреля по август поставок серы из России в ЕС, по данным Евростата, не было.

    Основными потребителями российской серы в ЕС были Литва, Швеция и Греция.

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    Литва в январе-августе 2022 года завезла 17,7 тыс. тонн серы, тогда как за аналогичный период 2021 года – 119 тыс. тонн (+672%). В январе Россия отправила в эту стану 2.4 тыс. тонн серы, тогда как в январе прошлого года – 2,8 тыс. тонн (-200%). В феврале поставки составили 9,2 тыс. тонн, что на 415% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда Литва получила 38,3 тыс. тонн серы из России. В марте РФ сократила экспорт серы относительно марта 2021 года на 542% – с 33, 2 тыс. в марте 2021 года до 6,1 тыс. тонн в марте 2022 года. В денежном эквиваленте российский экспорт серы в Литву составил 2,3 млн евро, тогда как годом ранее – 1,8 млн евро.

    В Швецию в январе-августе этого года из РФ было отправлено 22.1 тыс. тонн, на 338% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Тогда РФ отгрузила в Швецию 74,7 тыс. тонн серы. В денежном выражении экспорт серы из РФ в Швецию составил 4,3 млн евро (-341,8%). В январе этого года Россия отправила в эту страну 13,2 тыс. тонн серы (+300%), в феврале – 8,9 тыс. тонн, что сравнимо с февральским объемом 2021 года. С марта поставок серы из России в Швецию не было.

    Греция за отчетный период импортировала из России 10,1 тыс. тонн, тогда как годом ранее – 15.2 тыс. тонн (-150%). В денежном эквиваленте российский экспорт серы в эту страну составил 2,3 млн евро (+21%). В отчетном периоде поставки серы из РФ в Грецию были в январе и марте. В январе РФ отгрузила в эту страну 5.1 тыс. тонн, в январе 2021 года поставок не было. В марте Россия экспортировала 5 тыс. тонн, в марте 201 года – 5 тыс. тонн.

    Напомним, в августе этого года правительство РФ решило ввести квоты на экспорт серы, необходимой для производства минеральных удобрений. Они действуют с 10 августа по 31 декабря 2022 года. Квота утверждена в размере 1,1 млн тонн. Принятое решение направлено на обеспечение сырьём производителей минеральных удобрений в объёме, необходимом для внутреннего рынка.


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