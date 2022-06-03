Грузооборот российского транспорта, 4 месяца 2022: перевозки автотранспортом выросли

По итогам 4 месяцев этого года объем перевозок грузов российским транспортом сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 2,29 млрд тонн.

По данным Росстата, объем перевозок автотранспортом за 4 месяца этого года достиг 1,48 млрд тонн. По сравнению с уровнем января-апреля прошлого года перевозки автотранспортом выросли на 0,9%.

Перевозки железнодорожным транспортом по итогам отчетного периода 2022 года составили 410,7 млн тонн – на 1,1% меньше, чем годом ранее.

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 385,8 млн тонн, что ниже уровня января-апреля прошлого года на 1,9%.

В том числе объем прокачки газопроводным транспортом уменьшился на 8,6% и составил 195,5 млн тонн. В то же время прокачка нефтепроводным транспортом увеличилась на 5,9% (до 175,3 млн тонн), нефтепродуктопроводным транспортом – на 8,4% (до 15,1 млн тонн).

Перевозки морским транспортом за 4 месяца текущего года составили 7,1 млн тонн – на 5,7% больше, чем годом ранее.

Перевозки внутренним водным транспортом составили 9,8 млн тонн – на 2% больше показателя 4 месяцев 2021 года.

Объем перевозок воздушным транспортом составил 0,27 млн тонн. По сравнению с показателем 4 месяцев 2021 года перевозки воздушным транспортом сократились на 37,7%.

В апреле в сравнении с показателем предыдущего месяца выросли только перевозки внутренним водным транспортом.