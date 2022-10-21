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Иран приступил к своповым операциям с Россией
21.10.2022

Иран приступил к своповым операциям с Россией


    • Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) начала осуществлять своповые поставки нефтепродуктов. Нефтяная компания начала обмен российскими нефтепродуктами из Туркменистана, сообщает Иран.ру со ссылкой на управляющего директора государственной компании.

    Отмечается, что между NIOC и российскими компаниями было заключено несколько контрактов с целью обмена продукцией, а также предполагается подписание новых контрактов по сделкам своп.

    Напомним, что в начале октября вице-премьер РФ Александр Новак рассказал журналистам, что Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа, уже прорабатывают для этого маршруты и механизмы реализации.

    Ранее в июле этого года NIOC и «Газпром» подписали меморандум, который оговаривает содействие в разработке газовых месторождений «Киш» и «Северный Парс», шести нефтяных месторождений, а также в поддержании давления на месторождении «Южный Парс».

    В документе также прописаны обменные операции с природным газом и нефтепродуктами, реализация СПГ-проектов и строительство экспортных газопроводов.

    Размер потенциальной сделки между компаниями составляет $40 млрд, сообщало тогда иранское агентство Shana.


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