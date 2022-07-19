DSME теряет миллионы

Из-за забастовки субподрядчиков южнокорейская верфь компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) потеряла порядка 400 млн долларов. Как сообщает Splash, в сложившуюся ситуацию пришлось вмешаться даже президенту страны.

Сотрудники субподрядных организаций объявили голодовку после того, как корейское правительство признало их забастовку незаконной. «В связи с этим президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал положить конец незаконным действиям на производственных площадках, подчеркнув, что забастовка уже обошлась предприятию в 400 млн долларов», – пишет издание.

На прошлой неделе суд вынес постановление об обязательном платеже в адрес DSME в размере 2,3 тыс. долларов в день в случае, если бастующие не покинут док.

«У правительства нет другого выбора, кроме как строго применять закон. DSME находится в отчаянном положении. И забастовка – это безответственные действия, которые могут подорвать доверие ко всей судостроительной отрасли Кореи», – заявили в Минфине Кореи.

Забастовка длится уже больше месяца. Главное требование бастующих – повышение заработной платы на 30%. Его руководство DSME отклонило, заявив, что это усугубит и без того бедственное положение компании.

Напомним, DSME, находящаяся под контролем государства с 2015 года из-за угрозы банкротства, снова столкнулась с дефицитом капитала. Компания заявила, что ее долговой коэффициент к концу первого квартала этого года вырос до 574%, в том числе из-за отмены заказов на российские суда, резкого роста цен на сырье и недавние забастовки

Фото: сайт KOSHIPA