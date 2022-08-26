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Отгрузка СПГ проекта «Сахалин-2» ведется по графику
26.08.2022

Отгрузка СПГ проекта «Сахалин-2» ведется по графику


    • Отгрузка СПГ проекта «Сахалин-2» ведется по графику. В рамках проекта продолжается стабильная добыча, производство и отгрузка углеводородов согласно действующим контрактным обязательствам, сообщает пресс-служба ООО «Сахалинская Энергия».

    «Операционная деятельность продолжается в полном объеме в рамках Соглашения о разделе продукции. Производство и отгрузка углеводородов ведутся в штатном режиме в соответствии с актуальным графиком и текущей рыночной ситуацией», — говорится в пресс-релизе компании.

    «Абсолютным приоритетом для нас остается выполнение обязательств перед покупателями в соответствии с условиями контрактов. Мы продолжаем обеспечивать стабильные и надежные поставки углеводородов, что еще раз подтверждает профессионализм коллектива и высокую деловую репутацию компании. Сегодня мы активно занимаемся поиском новых рынков и расширяем портфель покупателей, повышая конкурентоспособность сахалинского СПГ», – подчеркнул главный исполнительный директор Роман Юрьевич Дашков.

    Фото: «Сахалинская энергия»


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