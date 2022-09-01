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Mitsubishi получит долю в «Сахалинской Энергии»
01.09.2022

Mitsubishi получит долю в «Сахалинской Энергии»


    • Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил передачу 10% доли в уставном капитале ООО «Сахалинская Энергия» компании «Мицубиси Корпорейшн». Соответствующее распоряжение от 31 августа 2022 года №2474-р опубликовано на портале правительства РФ.

    В соответствии с подпунктом «е» пункта 1 Указа Президента России от 30 июня 2022 года «416 «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых государств и международных организаций» и уведомлением компании «Мицубиси Корпорейшн» о согласии принять в собственность долю в уставном капитале ООО «Сахалинская Энергия» разрешить передачу 10% доли в уставном капитале указанного общества компании «ДиДжиЭс Джапан Ко., Лтд» – 100% дочерней компании «Мицубиси Корпорейшн», пропорционально доли 10% акций в уставном капитале компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд.», принадлежащих компании «Даймонд гэс Сахалин Б.В.» – 100% дочерней компании «Мицубиси Корпорейшн», говорится в документе.

    Фото: «Сахалинская Энергия»


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