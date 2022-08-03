Начата установка ленты самого протяженного в России угольного магистрального конвейера

Восточная горнорудная компания приступила к установке ленты крупнейшего в России магистрального угольного конвейера. Команда проекта полностью выполнила подготовительные работы на всей протяженности магистрального конвейера. Монтаж металлоконструкций выполнен более, чем на 70% процентов, сообщает пресс-служба ВГК.

ВГК ведет установку ленты магистрального угольного конвейера, соединяющего Солнцевский угольный разрез с угольным морским портом Шахтерск. Сахалинский проект входит в состав «Зеленого угольного кластера» и направлен на снижение вредных выбросов в атмосферу.

«Магистральная транспортная система представляет собой несколько взаимосвязанных проектов: непосредственно магистральный конвейер, реконструкция порта, строительство нового автоматизированного склада на разрезе, строительство двух электрических подстанций и промежуточного склада. Сейчас ведется строительство всех участков транспортной системы», — рассказал директор «ВГК Транспортные системы» Алексей Ткаченко.

Напомним, строительство угольного магистрального конвейера входит в список приоритетных проектов Сахалинской области. Его протяженность составит 23 километра. Конвейер соединит Солнцевский угольный разрез с морским портом Шахтерск (Сахалин). Производительность конвейера будет составит 4,2 тыс. тонн в час при ширине ленты 2 метра, двигающейся со скоростью 5,5 м/с.

Объем транспортировки угля с разреза в порт увеличится в 2 раза и в перспективе достигнет 20 млн тонн в год. Строительство магистрального конвейера реализуется Восточной горнорудной компанией в рамках режима Свободного порта Владивосток, действие которого распространяется на Углегорский район.

Фото: ВГК