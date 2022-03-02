Автомобилевоз «Felicity Ace» затонул

Автомобилевоз MOL «Felicity Ace» затонул в районе Азорских островов. Вместе с ним на дно с 4 тыс. автомобилей – Porsche, Bentley, Lamborghini, VW и Audi. Стоимость груза оценивается более чем в 400 млн долларов.

Судно затонуло спустя две недели после того, как в грузовом отсеке начался пожар. Это случилось 16 февраля, когда автомобилевоз шел из Эмдена (Германия) в Дэвисвилл (США). Все 22 члена экипажа были спасены.

На прошлой неделе спасательный буксир «Bear» в сопровождении еще нескольких буксиров начал операцию по буксировке «Felicity Ace» к побережью Азорских островов. Однако 1 марта судно накренилось на правый борт и затонуло.

По некоторым данным, часть автомобилей на борту судна 2005 года постройки были в литий-ионными аккумуляторами, что затрудняло тушение пожара.

Фото: сайт gCaptain, Marinha PT