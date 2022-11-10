Еще три СПГ-газовоза для QatarEnergy

Mitsui OSK Lines (MOL) заключила долгосрочные тайм-чартеры еще на три СПГ-газовозов с QatarEnergy.

СПГ-газовозы будут построены на китайской верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding. Сдача судов в эксплуатацию запланирована на 2027 год.

В апреле этого года MOL подписала долгосрочные тайм-чартеры на четыре СПГ-газовоза с QatarEnergy. С учетом нового заказа семь газовозов будут задействованы в государственном проекте Катара — расширение месторождения North Field. Предполагается, что реализация этого проекта увеличит мощность производства СПГ к 2027 году с 77 млн тонн до 126 млн тонн в год. Первые четыре СПГ-газовоза вместимостью по 174 тыс. куб. м. тоже будут построены на верфи Hudong-Zhonghua. Их поставка запланирована с 2024 по 2025 год.

Напомним, на этой неделе “K” Line через совместные предприятия заключила долгосрочные тайм-чартеры еще на пять СПГ-газовозов с QatarEnergy. С учетом контрактов, подписанных с QatarEnergy в августе этого года, “K” Line в общей сложности построит 12 СПГ-танкеров.

Фото: QatarEnergy