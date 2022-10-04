Еще шесть СПГ-газовозов построит DSME

Южнокорейская судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) получила заказ на строительство еще шести СПГ-газовозов, сообщает корейское издание Yonhap.

DSME не называет заказчиков газовозов. Известно, что два судна будут построены для азиатской судоходной компании, а остальные – европейскому грузоотправителю. Известно, стоимость заказов оценивается в 1,3 млрд долларов. Сдача газовозов в эксплуатацию планируется на 2026 год.

Yonhap предполагает, что один из заказов связан с Qatar Petroleum, который намерен построить более 100 газовозов к 2027 году.

Напомним, в конце сентября DSME получила заказ на строительство двух газовозов. Сделка, как предполагается, также связана с Qatar Petroleum.

Qatar Petroleum, сменившая в 2021 году название QatarEnergy, весной 2019 года объявил тендер на резервирование судостроительных мощностей для строительства СПГ-танкеров для развития проекта Северного месторождения. По информации компании, запуск Северного месторождения позволит Катару увеличить производство сжиженного природного газа с 77 млн тонн в год до 110 млн тонн начиная с 2024 года, а к 2027 году – до 126 млн тонн.

Фото: DSME