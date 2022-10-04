Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Еще шесть СПГ-газовозов построит DSME
04.10.2022

Еще шесть СПГ-газовозов построит DSME

    • Южнокорейская судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) получила заказ на строительство еще шести СПГ-газовозов, сообщает корейское издание Yonhap.

    DSME не называет заказчиков газовозов. Известно, что два судна будут построены для азиатской судоходной компании, а остальные – европейскому грузоотправителю. Известно, стоимость заказов оценивается в 1,3 млрд долларов. Сдача газовозов в эксплуатацию планируется на 2026 год.

    Yonhap предполагает, что один из заказов связан с Qatar Petroleum, который намерен построить более 100 газовозов к 2027 году.

    Напомним, в конце сентября DSME получила заказ на строительство двух газовозов. Сделка, как предполагается, также связана с Qatar Petroleum.

    Qatar Petroleum, сменившая в 2021 году название QatarEnergy, весной 2019 года объявил тендер на резервирование судостроительных мощностей для строительства СПГ-танкеров для развития проекта Северного месторождения. По информации компании, запуск Северного месторождения позволит Катару увеличить производство сжиженного природного газа с 77 млн тонн в год до 110 млн тонн начиная с 2024 года, а к 2027 году – до 126 млн тонн.

    Фото: DSME


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.08.2022
    Старые спишут, новые построят
    Мировой портфель заказов на строительство контейнеровозов составляет почти 30% от действующего флота. В дальнейшем […]
    Evergreenпортфель заказовпровозные мощностиПрогноз
    0
    10.08.2022
    Новая проблема у DSME
    Японская энергетическая компания Inpex подала иск в Международную торговую палату (ICC) в отношении южнокорейского […]
    DSMEInpexИскКомпенсация
    0
    25.07.2022
    Согласились на меньшие условия
    Субподрядчики южнокорейской верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) прекратили забастовку, сообщает MarineLink. Забастовка […]
    DSMEверфьЗабастовкаКризис
    0
    18.01.2022
    Поставки новых танкеров будут на рекордно низком уровне
    Поставки танкеров-новостроев в 2023 году будут находиться на самом низком уровне за последние 25 […]
    портфель заказовПрогнозСудостроениеТанкер
    0
    29.03.2022
    HHI обжалует решение Еврокомиссии в суде
    Hyundai Heavy Industries (HHI) обжалует в суде решение Еврокомиссии о блокировке сделки по слиянию […]
    DSMEHHIЕврокомиссияСлияния и поглощения
    0
    12.08.2022
    Самый большой портфель заказов на контейнеровозы – у Китая
    В настоящее время по всему миру заказано 876 контейнеровозов суммарной вместимостью 6,88 млн TEU. […]
    КитайКонтейнеровозыпортфель заказовЮжная Корея
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.10.2022 Железнодорожные составы с удобрениями из России для Индии
    03.10.2022 Контейнерооборот Ирана, итоги 8 месяцев 2022
    03.10.2022 Безработные контейнеровозы на 12 сентября 2022 года
    03.10.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2022
    30.09.2022 Индекс соответствия линейному расписанию вырос
    30.09.2022 Дальневосточные каботажные сервисы FESCO
    Госрегулирование Показать всё
    03.10.2022 Часть бизнеса освободят от проверок
    03.10.2022 Автоперевозчики из России и недружественных стран будут работать в равных условиях
    03.10.2022 Правительство выделит 6 млрд рублей на разработку оборудования для сжижения газа
    30.09.2022 Соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России
    30.09.2022 Президент подписал указ об ответных санкциях в сфере международных автомобильных грузоперевозок
    28.09.2022 Продлен сокращённый срок выдачи разрешений на отсрочку уплаты таможенных пошлин для импортёров
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти