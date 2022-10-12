Рекордные ставки на СПГ-газовозы

Ставки фрахта на газовозы для перевозки сжиженного природного газа через Аталантический океан достигли рекордного максимума, сообщает Maritime Executive со ссылкой на данные трейдера Spark Commodities.

«Стоимость фрахта газовозов достигла 397,5 тыс. долларов в день, тогда как, например, в феврале зафрахтовать газовоз можно было по ставке 14 тыс. долларов в день, а в конце августа – по ставке 80 тыс. долларов. На прошлой неделе стоимость фрахта составляла 300 тыс. долларов в день», – пишет издание.

Рекордные ставки фрахта объясняются тем, что Европа стремится нарастить запасы газа в преддверии зимы. По данным Международного энергетического агентства, которые приводит Maritime Executive, импорт СПГ в страны Евросоюза за год вырос примерно на 65%, при этом бОльшая часть импорта – из США.

Издание отмечает, что растущий спрос на СПГ и, соответственно, высокие цены на него привели к тому, что большинство судов, работающих на двух видах топлива, перестали использовать СПГ и переключились на VLSFO, стоимость которого сейчас составляет шестую часть от цены за БТЕ (британскую тепловую единицу).

«Ожидается, что газодизельные электростанции и потребители в промышленном секторе сделают тот же выбор. Это приведет к дополнительному потреблению нефти примерно на 600 тыс. баррелей в день к началу 2023 года», – цитирует издание агентство Platts, специализирующееся на котировках цен на нефть, нефтепродукты, СПГ и сырье.

Фото: DSME