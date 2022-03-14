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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 10, 2022
14.03.2022

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 10, 2022

    • На 10 неделе ставки на трейде Азия – Европа снижались. На средиземноморском и американском трейдах ставки также пошли вниз.

    Так, ставки из Китая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 1%, ставки на порты Средиземноморья снизились, но ненамного – на 0,1%.

    Ставки на порты западного побережья США упали на 0,4%, на порты восточного побережья США – на 2,8%.

    В то же время ставки из Китая на Персидский залив увеличились на 1,6% по сравнению с уровнем 9 недели.

    Ставки на Австралию и Новую Зеландию на 10 неделе года также поднялись – на 1,8%. Ставки на порты Южной Америки опустились на 3,4%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на Японию снизились на 0,9%. Ставки на Южную Корею уменьшились значительней всего – минус 4,8% к уровню 9 недели.

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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